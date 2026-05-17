"이런 학과도 생겼어?"…AI융합·산업맞춤형 전공 급증했다

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올해 신설학과 1701개…AI-X·반도체·바이오 등 미래산업 반영

융복합·글로벌 전공 강화…"교육과정·취업전망 등 종합 검토"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 한국교육개발원이 2026년 대학 신설학과 트렌드를 분석한 교육데이터 심층분석 자료를 발간했다.

교육부는 격주로 발간하는 '데이터로 읽는 우리 교육' 제5호를 통해 '이런 전공도 생겼어? 2026년 신설학과 트렌드'를 주제로 최신 학과 개편 동향을 분석했다고 17일 밝혔다.

서울 광진구에서 열린 종로학원 2026학년도 정시 합격점수 예측 및 전략 설명회에서 학부모 및 수험생들이 배치표를 살펴보고 있다. [사진=뉴스핌DB]

이번 자료에 따르면 2026년 전국 대학에는 총 6만1750개 학과가 운영되고 있다. 이는 2022년 4만9749개 대비 약 1만2000개 증가한 규모다.

특히 신설학과는 1701개로 집계됐으며 이 중 인문사회 계열이 873개, 자연과학·공학 계열이 897개로 나타났다.

신설학과의 가장 두드러진 특징은 AI(인공지능) 융합 전공의 급증이다. AI와 전통 학문을 결합한 AI융합학과, AI응용학과, AI-X 학과를 비롯해 AI반도체, AI소프트웨어, AI빅데이터 등 세부 전공이 대폭 확대됐다.

산업 수요 맞춤형 학과도 크게 늘어나 반도체, LED, 스마트팩토리 등 첨단산업 분야와 바이오, 헬스케어 등 미래산업을 반영한 전공이 다수 개설됐다.

단일 전공 체계에서 벗어나 여러 학문을 결합한 융복합 전공이 확대되면서 학생들의 선택 폭도 넓어졌다. 사례 중심 학습(Case Study), 문제 기반 학습(PBL) 등 실무형 교육과정을 도입한 학과가 증가한 것도 특징이다.

또 K-컬처, 글로벌비즈니스, 국제통상 등 글로벌 시장을 겨냥한 학과들이 신설되며 외국어 교육과 해외 현장 실습을 강화한 프로그램도 운영되고 있다.

교육부는 자료를 통해 신설학과 선택 시 학과명뿐 아니라 교육과정, 취업 전망, 학과 인프라 등을 종합적으로 검토할 것을 권고했다. 학생과 학부모들은 대학알리미를 통해 각 학과의 상세 정보를 확인할 수 있다.

이번 제5호 자료는 교육부 누리집, 교육통계서비스, 교육데이터플랫폼에서 확인 가능하다.

한편 교육부는 지난 3월 15일 '등록금과 배움의 기회'를 시작으로 학교급식, 독서와 문해력, 내신 평가 등을 주제로 격주 발간을 이어오고 있다.

hyeng0@newspim.com