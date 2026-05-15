이원택, 체육 인프라 확대 통한 전북체육 활성화 '공약'

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북도지사 후보가 15일 전북체육 활성화 공약을 발표했다
- 엘리트·생활체육 인프라 확충과 체육회 예산 증액, 자율 운영 보장을 약속했다
- 프로야구 11구단 유치·국기원 이전·파크골프장·생활체육시설 조성으로 지역경제와 도민 건강을 강화하겠다고 했다
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프로야구 11구단·파크골프 중심지 조성 비전 제시
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 더불어민주당 전북도지사 후보가 15일 체육 인프라 확충과 생활체육 지원 강화를 통한 전북체육 활성화 구상을 내놓았다.
이 후보는 전북도체육회의 '전북특별자치도지사 후보 전북체육 정책간담회'에 참석해 체육 분야 공약을 발표했다. 이날 간담회는 6·3 지방선거 도지사 후보들의 체육 정책과 지역 체육 발전 방향을 공유하기 위해 마련됐다.
이 후보는 엘리트·생활체육 활성화, 종목별 체육 인프라 구축 특화 종목 집중 육성, 체육회 예산 증액, 체육회 자율 운영 보장 등을 주요 공약으로 제시했다.
그는 "종목별 체육시설 확충과 인프라 구축 예산을 확대하고 도체육회 지원 기반도 강화하겠다"며 "엘리트체육과 생활체육이 함께 성장하는 환경을 만들겠다"고 밝혔다.
또 전국적인 야구 열기를 반영해 프로야구 11구단 유치와 무주 태권도원과 연계한 국기원 이전 추진 계획도 제시했다.
이 후보는 "전주와 군산의 야구 등 지역 특화 종목을 집중 육성해 스포츠 산업과 연계한 지역경제 활성화 기반을 마련하겠다"고 강조했다.
이어 "축구장 30여 개 규모인 180홀 파크골프장을 조성해 전국 단위 대회와 동호인 대회를 유치하겠다"며 "전북을 전국적인 파크골프 중심지로 육성하겠다"고 말했다.
이와 함께 수영장과 테니스장, 게이트볼장 등 생활밀착형 체육시설 확충 계획도 밝혔다.
이 후보는 "체육은 도민 건강과 공동체를 연결하는 중요한 기반"이라며 "도민 누구나 가까운 곳에서 생활체육을 즐길 수 있도록 지원을 확대하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com