이정식 민주당 연제구청장 후보, 진보당과 단일화 공개 반대

AI 핵심 요약beta
- 이정식 더불어민주당 연제구청장 후보가 15일 진보당과의 후보 단일화를 공개 반대하고 완주 의지를 밝혔다
- 이 후보는 인위적 단일화가 당원 자부심과 지역 조직을 약화시켰다며 정치공학이 아닌 민생 해결 능력이 필요하다고 주장했다
- 그는 동백전 도입·확산 참여 등 지역화폐 성과를 강조하며 골목경제 회복과 민생경제 회복을 구민과 함께 이루겠다고 말했다
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"연제구 민생 개선과 경제 회복 집중"
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 진보당과의 후보 단일화 논의가 불거진 가운데 이정식 더불어민주당 연제구청장 후보가 이를 공개 반대하며 완주 의지를 선언했다. 후보 단일화가 지역 조직 약화로 이어질 수 있는 우려 때문이다.
이정식 후보는 15일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "정치공학적 단일화에 기대지 않고 민주당 이름으로 끝까지 완주하겠다"고 밝혔다.
이 후보는 "일부에서 진보당과의 단일화를 요구하고 있지만 이에 따르지 않겠다"며 "민주당의 가치와 당원들과 함께 정공법으로 승리하겠다"고 말했다.
그러면서 "반복된 인위적 단일화는 숫자는 만들 수 있지만 당원 자부심과 조직을 지키지 못했다"며 "오히려 당원들이 상처를 입고 민주당의 기반이 흔들렸다"고 직격했다.
이어 "지금 연제구에 필요한 것은 정치공학이 아니라 민생을 바꾸는 실력"이라며 "골목경제 회복과 지역 책임정치가 중요하다"고 목소리를 높였다.
지역 경제 상황에 대해서는 "골목경제 침체와 자영업자 어려움, 청년 일자리 부족, 고령층 생활 불안이 지속되고 있다"며 "지역 내 소비를 확대해 자금이 외부로 유출되는 구조를 개선해야 한다"고 지적했다.
이 후보는 자신을 '정통 민주당원'으로 규정하며 지역화폐 정책 성과를 강조했다. 그는 "부산 지역화폐 '동백전' 도입과 확산 과정에 참여했다"며 "소상공인 매출 증가 등 지역경제 활성화 효과가 나타났다"고 주장했다.
또 "지역화폐는 단순한 할인 정책이 아니라 지역 내 자금 순환을 통한 민생 정책"이라며 "민주당과 현 정부의 민생 중심 기조와도 맞닿아 있다"고 덧붙였다.
이 후보는 "연제구청장 후보로서 끝까지 완주해 승리하겠다"며 "구민과 함께 지역 변화와 민생경제 회복을 이끌겠다"고 강조했다.
ndh4000@newspim.com