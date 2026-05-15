HLB이노베이션, 진양곤 의장 연속 주식 매수

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올해 8차례 장내 매수로 18만주 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 반도체 부품 전문기업 HLB이노베이션은 진양곤 HLB그룹 의장이 지난 11일 7825주, 14일 2175주 이틀에 걸쳐 회사 주식을 장내 매수했다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 매수는 1분기 실적 공시를 앞둔 시점에서 이루어진 행보로, 본업인 반도체 사업의 성장세와 자회사 베리스모의 차세대 CAR-T 임상 진전에 대한 그룹 최고경영진의 확고한 신뢰를 보여주는 것으로 풀이된다.

진 의장은 올해 첫 매수를 시작한 1월 31일부터 이달 14일까지 총 8차례에 걸쳐 장내 매수를 단행했다. 이번 매수로 진 의장이 보유한 HLB이노베이션 주식은 총 18만4381주로 늘어났다.

[사진=HLB이노베이션]

특히 반도체 슈퍼사이클 진입으로 본업인 반도체 부품 사업의 수익성이 극대화되고 있으며, 자회사인 베리스모 테라퓨틱스의 차세대 CAR-T 임상 성과에 따라 회사가 추구해온 하이브리드형 성장 모델의 실효성이 입증되고 있다.

HLB이노베이션은 반도체 부품 사업 성장과 함께 생산 공정 효율성 제고를 위한 설비·장비 투자 및 인적 역량 강화 노력에 힘입어 지난해 실적 턴어라운드에 성공했으며, 이 같은 실적 개선 흐름은 올해 1분기에도 이어질 것으로 전망된다.

또한 자회사 베리스모 테라퓨틱스의 고형암 CAR-T 치료제 'SynKIR-110'이 최근 미국암연구학회(AACR 2026) 플래너리 세션에서 초기 임상 성과를 발표한 데 이어, 혈액암 CAR-T 치료제 'SynKIR-310' 역시 전임상 단계에서 차별화된 결과를 보이며 차세대 성장동력에 대한 기대감도 커지고 있다.

HLB이노베이션 관계자는 "진양곤 의장의 지속적인 주식 매수는 HLB이노베이션의 중장기 성장성과 미래 가치에 대한 강한 확신을 보여주는 행보"라며 "반도체 부품 사업의 안정적인 성장과 함께 베리스모의 차세대 CAR-T 개발 성과가 가시화되면서 회사가 추진해온 반도체·바이오 기반 투트랙 성장 전략도 점차 시장에서 재평가받고 있다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com