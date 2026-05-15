GH '다산지금A3 통합공공임대주택' 입주자 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기주택도시공사가 15일 다산지금A3 통합공공임대주택 입주자 모집을 시작했다고 밝혔다.
- 다산지금A3는 지하2층·지상29층 518세대 규모로 51㎡·59㎡ 중소형 위주이며, 임대료는 소득별 시세의 35~90% 수준이다.
- 입주 자격은 무주택 세대이면서 중위소득 150% 이하 등 요건을 충족해야 하며, 청약은 6월16~19일 GH주택청약센터에서 진행한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 남양주시 다산동 일원에 건설 중인 '다산지금A3 통합공공임대주택' 입주자를 모집한다고 15일 밝혔다.
다산지금A3 임대주택은 지하 2층, 지상 29층 규모로 총 518세대가 공급된다.
수요자들의 선호도가 높은 전용면적 51㎡(288세대)와 59㎡(230세대) 중소형 평형으로 구성됐으며 2027년 4월 준공 예정이다.
배정호수는 우선공급 284세대, 일반공급 188세대 및 주거약자 46세대로 구성돼 있다.
입주 자격은 입주자 모집공고일 현재 무주택세대구성원으로서 중위소득 150% 이하(우선공급은 100% 이하)이어야 하며 소득·자산 기준 및 각 유형별 신청 자격을 충족해야 한다.
통합공공임대주택은 기존 영구임대·국민임대·행복주택 등 다양한 공공임대 유형을 하나로 통합한 임대주택 유형이다.
임대료는 소득 수준에 따라 시세 대비 35~90%로 차등 적용되며 최장 30년까지 안정적으로 거주할 수 있는 것이 특징이다.
입주자모집공고는 오는 28일 실시되며 청약 신청은 6월 16~19일 GH주택청약센터를 통해 진행된다.
상세 내용은 공고문을 확인하거나 상담센터를 통해 안내받을 수 있다.
ssamdory75@newspim.com