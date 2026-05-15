이지스, 해외 학술기관과 MOU 2건 체결…"글로벌 시장 공략 가속"

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AI 기반 해양 데이터 공동 연구…글로벌 시장 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이지스가 베트남 국립대학교(VNU)와 해양대학교(VMU)와 손잡고 AI 기반 디지털 트윈 기술 협력에 나선다고 15일 밝혔다.

이날 이지스는 VNU 산하 응용인공지능연구소(AI4SD)와 업무협약을 체결했으며, VMU 토목공학부 및 해양건설기술 컨설팅 개발센터(MCDC)와도 3자 협약을 맺었다고 전했다.

회사에 따르면 이번 협약 2건은 데이터 기반 의사결정 지원 시스템 구현을 목표로 디지털 트윈을 적용한 응용 연구 협력을 중심으로 한다. VNU와 VMU의 연구역량과 이지스의 AI 기반 3D 디지털 트윈 플랫폼을 결합해 공동 연구와 실증을 추진할 계획이다.

이지스-베트남 해양대학교 토목공학부 및 MCDC 3자 MOU 체결식. [사진=이지스]

이지스는 이번 협력을 통해 해양 디지털 트윈 데이터를 확보하고 기술을 고도화해 글로벌 시장 진출을 가속화할 방침이다. 회사 관계자는 "협약을 기점으로 교통·기상·해양 등에서 발생하는 데이터를 통합한 후 분석 모델과 시뮬레이션 개발에 나설 것"이라고 설명했다.

이지스는 최근 유럽 최대 지구과학 학회 'EGU 2026'에 참가해 AI와 디지털 트윈이 결합된 기술을 공개했다. 해당 기술은 단순 시각화를 넘어 AI가 데이터를 해석하고 자동으로 처리하는 것이 특징이다. 회사는 독일 우주항공센터, 네덜란드 응용과학연구소 등과 함께 우주항공·기상·교통 분야 디지털 트윈 관련 공동 연구를 진행 중이다.

회사 관계자는 "전 세계 4개국만 보유한 어스 원천 기술을 기반으로 자체 디지털 트윈을 구축했기 때문에 별도 플랫폼 구축 없이도 보유 데이터를 활용한 가시화, 분석, 의사결정이 가능하다"며 "향후 다양한 분야에서 AI 기반 3D 디지털 어스 플랫폼을 활용한 공동연구 및 실증 사업을 전개해 나가겠다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com