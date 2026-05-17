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김영진號 KT에스테이트 출범…재무건전성 강화 '시험대'

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  • KT그룹이 17일 재무통 김영진을 KT에스테이트 신임 대표로 선임했다.
  • KT에스테이트는 투자·분양·임대·호텔 등 사업 확대 속에 매출과 그룹 내 실적 기여도가 커졌고 부채도 1조원을 넘었다.
  • 이에 KT 재무·전략 라인 중심으로 이사회를 재편해 KT에스테이트에 대한 그룹 차원의 재무 관리와 통제를 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

건설 전문가 대신 재무통 선택
그룹 내 실적 기여 확대 영향

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = KT그룹 계열 부동산 개발사 KT에스테이트가 새 수장을 맞았다. KT 재무 라인에서 경력을 쌓아온 김영진 신임 대표가 경영 전면에 나서면서 재무 안정성과 사업 관리 강화에 무게가 실릴 것이란 관측이 나온다.

최근 KT그룹 안에서 KT에스테이트의 실적 기여도가 확대되면서 재무구조 관리 필요성도 함께 커지고 있다. 업계에서는 이번 인사에 그룹 차원의 재무 통제 및 리스크 관리 강화 기조가 반영됐다는 평가가 나온다.

KT에스테이트 이사회 [AI일러스트=조수민기자]

◆ KT에스테이트 수장 교체…'재무 전문가'로 무게추 이동

17일 업계에 따르면 지난달 10일 김영진 KT에스테이트 대표가 임기를 시작했다. 김 대표는 1967년생으로 고려대 경영학과 학사와 서울대 정책학과 석사 학위를 취득했다. KT 재무실, 가치경영실, 시너지경영실, 비서실 등에 몸 담았다. 2020년에는 경영기획 부문 전략기획실장 및 재무실장 등을 맡았다.

2024년 KT에스테이트로 자리를 옮겨 경영기획총괄로 일했다. 지난 3월 KT그룹 정기 인사에서 부사장 승진 대상에 포함됐다. 김영진 대표가 직전까지 수행하던 KT에스테이트 경영기획총괄에는 배한철 전 KT인베스트먼트 대표가 선임됐다. 김영진 대표의 임기는 3년 안팎으로 예상된다.

최근 5년간의 전 대표들과 비교하면 '부동산'보다 '재무' 분야 전문성이 부각되는 이력이다. 직전까지 KT에스테이트를 이끌었던 김승환 전 대표는 한양대 건축공학과 출신이다. GS건설에 입사해 건축수행본부장 등으로 일했다. 이후 2019~2023년 LG 계열 건설사업관리(CM) 기업 D&O CM에서 대표이사를 지냈다.

2021년 초부터 2024년 말까지 대표직을 맡았던 최남철 전 대표는 고려대에서 건축공학과를 졸업하고 MBA 석사를 취득했다. 1988년 삼성물산에 입사해 주택공사팀장, 하이테크팀장, 빌딩사업부장 등을 역임했다. 2018년 삼성물산 건설부문 부사장으로 임명됐다.

◆ 유휴부지 개발 넘어 투자·분양 확대…그룹 내 기여 커져

KT그룹에서는 KT에스테이트의 재무적 역량을 강화할 필요를 느낀 것으로 풀이된다. KT에스테이트는 2010년 그룹이 보유한 유휴 부지의 개발 및 수익화를 목적으로 설립됐다. 그러나 내부 자산 활용만으로는 성장의 한계가 있다는 점을 감안해 2020년대 들어 사업 영역을 적극 확대해 왔다. 부동산 투자, 자체 분양, 기업형 임대주택 시행, 호텔 운영 등이다.

각 사업 부문에서 고른 성과를 내면서 KT그룹 내에서 KT에스테이트의 실적 기여가 커졌다. 지난해 KT에스테이트의 영업수익은 7193억원으로 전년(6205억원) 대비 15.9% 증가했다. 특히 부동산 분양수익의 경우 1420억원으로 전년(781억원) 대비 81.8% 성장했다. 지난해 KT가 개인정보 유출 사태를 겪었음에도 역대 최대 매출을 기록한 요인 중 하나로 KT에스테이트의 실적 기여가 꼽혔다.

부동산을 바라보는 KT그룹의 시각도 달라졌다. 지난해 3월 김영섭 KT 전 대표는 KT에스테이트가 운영하는 호텔의 매각을 검토 중이라고 밝혔다. 통신업 본업과 '결'이 다른 비핵심 자산은 적기에 유동화해야 한다는 취지다. 다만 호텔 사업의 안정적인 수익성을 고려해야 한다는 주주들의 반대가 이어지면서 매각 계획이 동력을 잃었다. 부동산 사업에 대한 인지가 단순 자산 처분을 통한 일회성 수익 확보를 넘어, 지속 가능한 수익원을 창출하는 영역으로 변화하고 있는 것이다.

이에 KT에스테이트에는 신규 부동산 사업을 발굴·확대하는 역할이 더욱 강조되는 분위기다. 실제 KT에스테이트는 옛 KT 전화국 부지를 활용한 개발을 넘어 신규 부지 매입에 나서고 있다. 토지 확보 단계부터 수천억원 규모 자금 조달이 필요한 사업 구조상 재무 관리 역량의 중요성도 한층 커졌다. 앞서 강서구 마곡동 오피스 지분 투자 등을 비롯한 사업 확대 과정에서 지난해 KT에스테이트의 총 부채가 1조5348억원에 달한 상황이다.

◆ KT 재무·전략라인 이사회 배치…그룹 차원 관리 기조 유지

이사회 구성도 주목된다. 김영진 대표와 같은날 기타비상무이사 2인과 감사 1인이 선임됐다. 기존 기타비상무이사(박효일 KT 전략실장·장민 KT 재무실장)와 감사(노승민 KT 감사실 2담당)의 임기가 만료되면서다. 민혜병 KT 재무실장(CFO)과 강현구 KT 전략실 그룹시너지담당이 기타비상무이사로, 이인욱 KT 소상공인사업담당이 감사로 낙점됐다. 기타비상무이사 임기가 2027년 3월로 예정된 서정현 KT 법무실 법무컨설팅그룹장은 직을 유지하고 있다.

KT에스테이트는 사외이사를 두고 있지 않다. 2015년 이완수변호사법률사무소의 이완수 변호사가 사외이사로, 2018년 양희천 전 대검찰청 사무국장이 감사로 선임된 사례 등을 제외하면 이사회는 대부분 KT그룹 소속으로 구성돼 왔다. 모든 KT 계열사가 동일한 구조를 갖춘 것은 아니다. KT가 KT에스테이트 지분 100%를 보유하고 있는 만큼 그룹 차원의 직접적인 관리 기조가 보다 강하게 반영되는 것으로 풀이된다.

향후 KT에스테이트에 대한 그룹의 재무 관리·통제 기조가 한층 강화될 것이라는 관측이 나온다. 이번 인사에서 대표에 KT 내부 출신 재무통이 선임된 데다, 올해도 이사회 전원이 KT 본사 소속으로 구성되면서다. 특히 KT와 계열사간 소통을 주도하는 강현구 그룹시너지담당이 이사회에 포함되면서 두 기업간 전략 연계가 더욱 공고화될 것으로 전망된다.

KT에스테이트 관계자는 향후 사업 전략에 대해 "시장상황에 맞는 선별적 수주로 안정적인 성장 구조를 만들 계획"이라고 말했다.

blue99@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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