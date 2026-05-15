[6·3 지선] 오세훈 "창동 K-엔터타운·동대문 K-컬처창조타운 조성…문화도시 완성"

'글로벌 문화도시 서울' 조성 공약 발표

서남권 제2세종문화회관·서북권 트윈링

'커넥티드 라이브' 서울 전역으로 확대

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 K-컬처와 일상의 문화가 숨 쉬는 '글로벌 문화도시 서울' 조성 공약을 내놓았다. '누군가의 전유물에서 서울시민 모두의 자부심으로'라는 기치 아래 5대 권역별 차세대 문화거점을 차질 없이 구축하고, 시민 누구나 일상에서 문화를 누릴 수 있는 도시를 완성하겠다는 구상이다.

오세훈 후보는 15일 서울 종로구 대왕빌딩 선거캠프에서 이런 내용의 '문화예술' 공약을 발표했다. 오 후보는 "문화예술은 소수가 즐기는 것이 아니라 모든 시민의 일상이 돼야 한다"며 "예술인이 창작에만 전념할 수 있는 환경을 만들고, 시민이 어디서든 문화를 누릴 수 있는 서울을 완성하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 오전 서울 종로구 복합문화공간 누구나에서 열린 문화공약 발표 및 서울문화예술성장위원회 출범식에서 공약을 발표하고 있다. 2026.05.15 ryuchan0925@newspim.com

이번 공약의 핵심은 동북권 인프라 확충이다. 오 후보의 역점 캐치프레이즈 중 하나인 '다시, 강북 전성시대'에 발맞춰 2027년 준공 예정인 서울아레나를 중심으로 창동 일대를 K-엔터테인먼트 산업과 문화가 집적된 복합 권역으로 키우는 '창동 K-엔터타운'을 조성하는 것이 첫 번째다.

창동 K-엔터타운은 서울아레나를 핵심 거점으로 삼아 연중 365일 공연·전시·축제·이벤트가 이어지는 공간으로 조성한다. 창동민자역사·복합환승센터·사진미술관 등을 아우르며 관광객 체류를 확대하고 기업 유치와 일자리 창출로 지역 상권 활성화까지 도모할 계획이다.

DDP를 중심으로 한 '동대문 K-컬처창조타운'도 함께 조성한다. 동대문을 패션·뷰티를 넘어 K-콘텐츠와 AI·XR 등을 융합한 창조산업인 '엔터테크 산업'의 허브로 재편하겠다는 구상이다. DDP 안팎에서 365일 K-콘텐츠를 제공하고, 엔터테크·콘텐츠·뷰티 기업 입주를 위한 용적률 인센티브로 K-컬처 산업생태계를 조성한다.

서울의 다른 4개 권역에도 차세대 문화거점이 들어선다. 서북권에는 서울의 스카이라인을 바꿀 대규모의 복합문화시설 '트윈링'과 대규모 페스티벌 거점으로 재도약하는 '문화비축기지'를 조성한다.

서남권에는 한강변에서 세계적 수준의 공연예술을 선보일 '제2세종문화회관'(2029년 준공)을 짓는다. 도심권에는 종로구 송현동부지를 송현문화공원과 이건희기증관으로 재단장하고 돈의문도 복원한다. 동남권에는 보관을 넘어 시민에 열린 문화유산 공간 '보이는 수장고'(2030년 준공)를 조성해 서울의 문화정체성을 담은 공간으로 만든다.

시민의 문화향유 기회도 대폭 넓어진다. 서울아레나 K팝 공연을 서울아레나 전면광장·문정역 광장·남산타워 이벤트홀 등에서 실시간 생중계하는 '커넥티드 라이브'를 확대하고, 한강·도심광장·지하철역 등 시민 일상 공간에서 상시 공연을 즐길 수 있도록 한다.

세종문화회관 '누구나 클래식(구 천원의 행복)'을 지속 추진하고, 서울시립교향악단 파크콘서트·키즈콘서트 등 대규모 공연도 이어간다. 연 175만명이 방문하고 만족도 97.8%를 기록한 서울야외도서관은 현재 3개 거점을 넘어 2030년까지 전 자치구로 확산한다.

또 예술 진입 전공생부터 청년·신진·유망·중견·원로까지 생애 6단계별 그물망 창작지원 체계를 구축할 계획이다. 졸업전·후 예술전공자를 위한 '서울 커넥트 스테이지' 신설, 데뷔 못한 청년예술인 첫 작품 제작 지원, '청년예술청' 운영도 병행한다. 공연 제작비 부담을 낮추기 위한 물품 공유 플랫폼 '리스테이지'도 AI 접목으로 고도화된다.

미래 문화예술 생태계 조성을 위한 공약도 담겼다. 청년문화패스는 지원 규모를 늘리고 연중 상시 참여 구조로 전환한다. '공연봄날' 프로그램은 교육청과 협업해 정규교육 과정 밖 청소년까지 대상을 넓히고 가족 단위 특별 공연도 늘린다. 초등학생 5000명에게 예술 실기 교육을 지원하는 '서울 어린이 예술씨앗 프로젝트'도 추진한다.

kh99@newspim.com