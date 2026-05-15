익산시, 외국인 고용기업 지원...상생형 근로환경 조성

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 15일 지역특화형비자 고용 우수기업을 모집했다.
- 오는 26일까지 4개 기업을 선정해 지원한다.
- 문화교류·한국어교육 등 근로환경 개선을 돕는다.
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지역특화형비자 활용 기업 인력난 해소 및 경제활력 기대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 외국인 근로자의 안정적인 지역 정착과 기업 인력 운영 지원을 위해 지역특화형 비자 고용 우수기업 지원사업을 추진한다.
익산시는 '2026년 지역특화형비자(E-74R) 외국인 고용 우수기업 지원사업' 참여 기업을 오는 26일까지 모집한다고 15일 밝혔다.
이번 사업은 지역특화형비자 외국인을 고용한 지역 기업을 대상으로 내·외국인 근로자가 함께 어우러질 수 있는 근로환경 조성을 지원하기 위해 마련됐다.
모집 대상은 지역특화형비자 외국인을 고용 중인 익산지역 기업이며, 시는 총 4개 기업을 선정할 예정이다. 선정 기업에는 문화교류 행사와 체육활동, 한국어 교육, 지역사회 봉사활동 등 근로자 간 화합과 상호 이해 증진을 위한 프로그램 운영을 지원한다.
참여를 희망하는 기업은 신청 서류를 갖춰 오는 26일 오후 6시까지 익산시청 기획예산과에 방문하거나 전자우편으로 신청하면 된다. 자세한 사항은 익산시 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.
시는 이번 사업이 외국인 근로자의 한국어 능력 향상과 지역사회 적응을 돕고 기업 내 안정적인 근무환경 조성에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대했다.
시 관계자는 "외국인 근로자의 안정적인 정착은 기업 인력난 해소와 지역경제 활성화에도 중요한 역할을 한다"며 "내·외국인 근로자가 함께 성장하고 소통하는 기업문화 조성에 적극 나서겠다"고 말했다.
한편 익산시는 지난해 지역특화형 비자 전환 사업을 통해 102명의 비자 전환을 지원했다.
lbs0964@newspim.com