'노벨경제학상' 피터 하윗..."한국, AI 중심 경제 패러다임 전환해야"

AI 핵심 요약beta
- 노벨경제학상 수상자 피터 하윗 교수가 15일 한국의 장기 성장률 하락과 제로성장 위기를 경고했다
- 하윗 교수는 AI·로보틱스를 범용기술로 규정하며 교육·금융·사회안전망 개편을 통한 혁신 성장 체계 전환을 제언했다
- 구윤철 부총리는 추격형 경제에서 벗어나 AI 3대 강국 도약과 초혁신경제 구현으로 새로운 성장 기반을 구축하겠다고 밝혔다
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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 노벨경제학상 수상자인 피터 하윗 교수가 한국 경제의 장기 성장률 하락과 '제로성장' 위기를 경고하며 인공지능(AI) 중심의 혁신 성장 체계로 경제 패러다임을 전환해야 한다고 제언했다.
한국개발연구원(KDI)과 경제·인문사회연구회는 15일 서울 웨스틴조선호텔에서 '성장추세 반전을 위한 경제 패러다임 전환' 콘퍼런스를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사에는 미국 브라운대 피터 하윗 명예교수가 참석해 'AI와 로보틱스 시대의 혁신주도 성장 전략'을 주제로 기조 발제에 나섰다. 하윗 교수는 혁신이 경제 성장의 핵심 동력이라는 이론을 정립한 세계적 경제학자로 지난해 노벨경제학상을 수상했다.
이날 KDI는 한국 경제가 지난 30년간 '5년마다 잠재성장률이 1%포인트(p)씩 하락하는 성장 추락'을 겪고 있다고 진단했다. 이어 저출생·고령화와 생산성 둔화 흐름이 지속될 경우 한국 경제가 제로성장 국면에 진입할 가능성도 배제하기 어렵다고 경고했다.
이에 하윗 교수는 AI와 로보틱스를 전기·자동차와 같은 범용기술(General Purpose Technology)로 규정하며 향후 산업 구조와 생산성 체계를 근본적으로 바꿀 핵심 기술이라고 평가했다. 다만 AI 혁신 효과를 경제 전반으로 확산시키기 위해서는 교육체계와 금융 시스템, 사회안전망 전반의 구조 개편이 함께 이뤄져야 한다고 강조했다.
특히 보호무역주의 확산과 글로벌 공급망 재편 속에서도 개방적 무역 체계를 유지하고 혁신 인재 확보와 경쟁 촉진 정책을 병행해야 한다고 제언했다. 기술 혁신의 속도를 높이는 동시에 새로운 산업과 기업이 성장할 수 있는 경제 구조를 만들어야 한다는 설명이다.
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 축사를 통해 구조 전환 필요성에 공감했다. 구 부총리는 "중동전쟁과 잠재성장률 하락 등 구조적 문제에 대응하기 위해 기존 추격형 경제에서 벗어나 창조적 파괴에 기반한 혁신 전환이 필요하다"고 말했다.
그러면서 "AI 3대 강국 도약을 위한 초혁신경제 구현과 경제안보 강화, 녹색 대전환 등을 통해 새로운 성장 기반을 구축하겠다"고 덧붙였다.
jongwon3454@newspim.com