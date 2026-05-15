대전시, 폭염 대비 '온열질환 응급실 감시체계' 가동

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 15일부터 온열질환 응급실 감시체계를 본격 가동했다
- 대전시·질병관리청·5개 보건소·10개 응급의료기관이 협력해 실시간 현황 파악과 폭염 대응에 나선다
- 폭염특보 시 비상근무와 모니터링을 강화하고, 물 자주 마시기 등 시민 대상 폭염 예방수칙 홍보를 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 '온열질환 응급실 감시체계'를 본격 운영한다.
대전시는 15일부터 열탈진과 열사병 등 온열질환 발생 현황을 실시간으로 파악하는 '온열질환 응급실 감시체계'를 가동한다고 밝혔다.
이번 감시체계는 대전시와 질병관리청, 5개 자치구 보건소, 지역 내 응급실 운영 의료기관 10곳이 협력해 운영한다.
시는 이를 통해 온열질환 환자의 응급실 방문 현황을 실시간으로 확인하고 폭염 상황 발생 시 신속한 대응에 나설 계획이다.
특히 폭염주의보나 폭염경보가 발령될 경우 비상근무 체계를 가동해 온열질환 발생 추이를 집중 모니터링하고 관계기관 간 협조 체계를 강화할 방침이다.
대전시는 올해 평년보다 무더위가 빨리 시작될 것으로 예상됨에 따라 시민 대상 폭염 예방 홍보도 확대하고 있다. 주요 예방수칙은 ▲물 자주 마시기 ▲한낮 야외활동 자제 ▲충분한 휴식 취하기 등이다.
최동규 대전시 체육건강국장은 "온열질환은 예방수칙만 잘 지켜도 충분히 막을 수 있다"며 "폭염특보 발령 시에는 야외 활동을 자제하고 건강관리에 각별히 유의해달라"고 당부했다.
nn0416@newspim.com