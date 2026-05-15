의왕시, 경기행복마을관리소 지역특색사업 본격 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현장 중심 행복마을관리소 사업 통해 시민들의 삶 지속 개선

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 지역 여건과 주민 수요를 반영한 '2026년 경기행복마을관리소지역특색사업'을 수립하고 본격 추진한다고 15일 밝혔다.

시에 따르면 그동안 행복마을관리소는 지역거점형 마을서비스 플랫폼으로서 ▲생활불편처리 ▲안전순찰 ▲취약계층 간단 집수리 등 동네 생활문제를 가까이서 바로 해결해 주는 공공관리소 역할을 해 왔다.

내손2동 행복마을관리소. [사진=의왕시]

올해 사업에서는 재개발지역 환경관리 사각지대 해소와 취약계층 생활안전 문제 해결을 위해 오전동(모락로 11)과 내손2동(내손공원길 39) 2개소의 경기행복마을관리소를 중심으로 총 4개 사업이 운영된다.

오전동에서는 재개발로 인한 빈집 증가와 환경관리 공백 문제 해결을 위해 <우리동네 한뼘정원 조성사업>과 <행복마을 길돌봄 사업>을 추진한다.

'우리동네 한뼘정원' 사업은 재개발지역 내 유휴공간과 방치 공간을 활용해 소규모 녹지를 조성하는 사업으로, 쓰레기 무단투기 예방과 도시미관 개선 효과가 기대된다. 특히, 주민과 자원봉사자가 함께 참여하는 방식으로 운영돼 공동체 활성화에도 도움이 될 것으로 보인다.

또한, '행복마을 길 돌봄 사업'은 노후 주거지와 빈집 밀집 지역 골목 환경정비를 중심으로 추진된다. 전문적인 교육을 받은 행복마을지킴이들은 ▲적치물 정리 ▲위험구간 점검 ▲시 협력 연계 민원처리 등을 통해 취약 골목 안전 확보와 쾌적한 생활환경 조성에 나설 예정이다.

내손2동에서는 고령가구의 낙상사고 예방을 위한 맞춤형 생활안전 사업이 추진된다.'안심 화장실 지원사업'은 노후주택 내 화장실에 안전바와 변기 시트, 미끄럼방지 테이프 등을 설치해 고령층의 일상생활 안전성을 높이는 사업이다. 현장 조사를 통해 대상자 가구 구조와 이동 동선에 맞는 맞춤형 설치를 지원한다.

이와 함께, '기상 안전 지지대 설치 사업'은 침대 기상 시 균형 상실로 발생할 수 있는 낙상사고를 예방하기 위해 안전 지지대를 설치하는 사업으로, 고령자와 거동 불편 가구의 생활안전 강화에 도움을 줄 것으로 기대된다.

의왕시는 올해 사업을 5월부터 홍보와 대상자 조사를 시작으로 12월까지 단계별로 추진하고, 만족도 조사와 사후 점검을 통해 사업 효과를 지속 관리할 계획이다.

권희순 자치행정과장은 "주민 생활과 밀접한 문제를 직접 해결하는 현장 중심의 행복마을관리소 사업을 통해 지속적으로 시민들의 삶이 개선될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com