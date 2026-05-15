렛츠런파크 부산경남, '마법정원' 조성…여름 경마 시즌 맞춤형 테마

AI 핵심 요약beta
- 한국마사회 렛츠런파크 부산경남은 15일 경마공원에 신규 시즌 특별 정원 '마법정원'을 조성했다
- 코리안오크스·부산광역시장배를 테마로 분홍·보라 수국 화단과 포토존·피크닉 파라솔존을 구성했다
- 슬레드힐 인근에 편자 모양 동선의 소원산책로를 신설해 숲속 데크길과 연계한 산책·휴식 공간을 마련했다
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여가 공간 확대와 관찰 기회 제공
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국마사회 렛츠런파크 부산경남은 여름을 앞두고 경마공원 일대에 신규 시즌 특별 정원 '마(馬)법정원'을 조성했다.
마법정원은 렛츠런파크 부산경남의 주요 대상경주인 '코리안오크스'(5월 10일)와 '부산광역시장배'(5월 24일)에서 착안한 테마 정원이다.
코리안오크스의 분홍색, 부산광역시장배의 보라색을 주요 색채로 삼아 초여름 개화 시기에 맞춰 수국 등 계절 꽃들을 집중 배치했다.
공원 입구에는 렛츠런파크 대표 캐릭터 '말마(Malma)'를 활용한 포토존이 설치돼 방문객을 맞는다. 입구를 지나 더비광장으로 들어서면 분홍색·보라색 수국을 중심으로 광장을 둘러싼 화단이 조성돼 있다.
광장 앞 파라솔존은 가족·연인 단위 관람객이 꽃을 보며 휴식하거나 간단한 피크닉을 즐길 수 있도록 구성했다.
광장 안에는 대상경주를 주제로 한 정원이 새로 마련됐다. 렛츠런파크 부산경남의 대상경주 조형물을 배치하고, 만개한 꽃길을 따라 이동하면 출전마도까지 자연스럽게 이어지도록 동선을 설계했다. 관람객은 이 구간에서 경주 출전을 위해 이동하는 경주마의 모습을 가까운 거리에서 관찰할 수 있다.
렛츠런파크 부산경남은 이와 함께 사계절 썰매장인 '슬레드힐' 인근 폭포분수에서 시작되는 '소원산책로'도 새로 선보였다. 산책로는 행운을 상징하는 편자 모양 동선을 도입하고, 이후 숲속 데크길로 연결해 도심에서 벗어나 산책과 휴식을 겸할 수 있도록 했다.
렛츠런파크 부산경남 관계자는 "5~6월 개화 시기에 맞춰 공원 전반에 계절감을 느낄 수 있는 정원을 마련했다"며 "방문객들이 꽃과 함께 여가를 즐길 수 있도록 시설과 콘텐츠를 지속적으로 보완해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com