전주시육아종합지원센터, 찾아가는 양육지원 서비스 운영

AI 핵심 요약beta
- 전주시육아종합지원센터가 15일 육아쉼표 사업을 본격 추진한다고 밝혔다
- 전주지역 10개 어린이집을 거점기관으로 지정해 부모교육·체험활동·놀이 등 맞춤형 양육지원을 제공한다
- 찾아가는 서비스 방식으로 양육지원 사각지대를 줄이고 부모와 영유아의 접근성을 높이겠다고 했다
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육아지원 사각지대 해소 위한 거점형 사업 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시육아종합지원센터가 지역 내 양육지원 서비스 접근성을 높이기 위한 '육아쉼표' 사업을 본격 추진한다.
센터는 교육부와 한국보육진흥원이 주관하는 '2026년 지역사회 거점형 양육지원(육아쉼표)' 사업 수행기관으로 선정돼 이달부터 오는 10월까지 관련 사업을 운영한다고 15일 밝혔다.
'육아쉼표'는 육아종합지원센터 이용이 어려운 지역 어린이집을 거점기관으로 지정해 부모교육과 부모·자녀 체험활동, 놀이 프로그램 등 다양한 양육지원 서비스를 제공하는 사업이다.
전주시육아종합지원센터는 전주지역 10개 어린이집을 권역별 거점기관으로 선정해 맞춤형 프로그램을 운영할 계획이다. 주요 프로그램은 부모교육과 부모·자녀 체험활동, 양육상담, 오감놀이 등으로 지역 수요와 특성을 반영해 진행된다.
특히 사업은 '찾아가는 서비스' 방식으로 운영돼 부모와 영유아가 생활권 내 가까운 곳에서 양육지원 서비스를 받을 수 있도록 한 점이 특징이다.
센터는 사업 추진에 앞서 참여 어린이집과 간담회를 열고 운영 방향과 협력체계를 공유하는 등 사전 준비도 마쳤다.
손경화 센터장은 "육아쉼표 사업을 통해 양육지원 서비스 사각지대를 줄이고 부모와 영유아가 보다 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
한편 사업 관련 세부 내용은 전주시육아종합지원센터 누리집과 각 거점 어린이집을 통해 확인할 수 있다.
lbs0964@newspim.com