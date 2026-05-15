KB손보, 건강관리 연계 '다이렉트 핏테크 건강보험' 출시

AI 핵심 요약beta
- KB손해보험이 15일 건강관리 연계 상품 ‘KB다이렉트 핏테크 건강보험’을 출시했다.
- 건강 상태와 무사고 유지 여부에 따라 기존 대비 최대 25%까지 보험료를 낮출 수 있게 했다.
- 2030세대 타깃으로 필수 보장에 비만·검진·암·뇌·심장 등 패키지를 선택해 맞춤형 보장이 가능하게 했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 고객의 건강관리 활동을 보험료와 연계한 건강보험 상품 'KB다이렉트 핏(Fit)테크 건강보험'을 출시했다고 15일 밝혔다.
이 상품은 건강할수록 보험료 부담을 낮추고, 필요한 보장만 선택할 수 있도록 설계한 것이 특징이다. 특히 합리적인 보험료와 맞춤형 보장을 중시하는 2030세대의 생활 방식과 수요를 반영했다.
'핏(Fit)테크'는 건강관리를 뜻하는 피트니스(Fitness), 개인 맞춤 설계를 의미하는 핏(Fit), 재테크를 결합한 개념이다. 건강한 생활을 유지할수록 보험료 부담을 줄일 수 있다는 상품 구조를 담았다.
이 상품은 건강 상태에 따라 보험료가 달라진다. 건강고지를 통해 일정 기간 입원·수술 및 3대 질병인 암·심근경색·뇌졸중 이력이 없는 고객은 기존 자사 상품보다 최대 약 25% 저렴한 보험료로 가입할 수 있다.
가입 이후에도 보험료 절감 기회를 마련했다. KB손해보험은 더 저렴한 상품으로 전환할 수 있는 '무사고 계약 전환 제도'를 도입해 건강 상태를 유지하는 고객이 지속적으로 보험료 부담을 낮출 수 있도록 했다.
보장 구성도 간결하게 설계했다. 실손보험만으로는 부족하다고 느끼는 2030세대를 위해 질병과 상해 보장을 보완하고, 암 진단·입원·수술 등 필수 보장에 더해 비만·검진, 암, 뇌·심장, 입·통원·간병, 수술, 생활 속 위험 등 고객이 원하는 보장 패키지를 선택할 수 있도록 했다.
KB손해보험 관계자는 "건강관리와 보험을 자연스럽게 연결해 젊은 세대가 나에게 맞게 고를 수 있는 'KB다이렉트 핏테크 건강보험'을 선보였다"며 "앞으로도 디지털 기술과 데이터를 바탕으로 고객의 건강관리 방식과 가입 수요를 반영한 맞춤형 건강보험 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com