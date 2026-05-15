SOOP, 인텔과 '2026 GSL 시즌1' 4강·결승전 개최

AI 핵심 요약beta
- SOOP가 17일 대치동서 GSL 시즌1 4강·결승전을 연다.
- 김도욱·김준호, 신희범·조성성이 4강에서 맞붙는다.
- 우승자는 같은 날 결승서 시즌1 정상에 오른다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SOOP가 17일 서울 대치동 프릭업 스튜디오에서 '스타크래프트 II: 공허의 유산'으로 진행되는 '2026 GSL(Global Starcraft II League) 시즌1' 4강 및 결승전을 개최한다.
GSL은 2010년부터 17년간 이어져온 스타크래프트 II 대회다. 팬들의 크라우드 펀딩과 선수, 팬이 함께 운영하는 구조로 지속되고 있다. 이번 시즌에는 인텔이 메인 스폰서로, 온사이드(ONSYDE)가 후원사로 참여한다.
4강 진출자는 김도욱(Cure), 조성주(Maru), 신희범(SHIN), 김준호(herO)다. 4강 1경기는 김도욱과 김준호가 맞붙는다. 김도욱은 8강에서 김도우(Classic)와 조성주를 연달아 꺾고 조 1위로 올랐으며, 김준호는 변현우(ByuN)와의 접전 끝에 4강행 티켓을 확보했다. 4강 2경기는 신희범과 조성주의 대결이다. 신희범은 안정적인 경기 운영으로 4강에 진출했고, 조성주는 우승 시 통산 9회 우승 기록을 달성하게 된다.
4강 승자들은 같은 날 이어지는 결승전에서 시즌1 우승을 놓고 맞대결을 펼친다.
한국어 중계와 글로벌 중계는 SOOP에서만 시청할 수 있다. 팬들이 SOOP 방송국 구독을 통해 참여하는 '유저 크라우드 펀딩'도 계속된다.
yuniya@newspim.com