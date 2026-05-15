DB손해보험 '약속 페스티벌-프로미 안전체험' 화성·서울서 개최

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험이 16일과 23일 어린이 안전 페스티벌을 개최했다
- 행정안전부 등 정부·지자체·재단이 참여해 민관 협력 안전문화 행사를 진행했다
- 교통·해양·소방 등 18개 안전체험과 가족 놀이 프로그램으로 안전습관 형성을 돕는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험은 '2026 함께, 약속 페스티벌-프로미 안전체험'을 오는 16일 화성 동탄호수공원 운답원과 23일 서울어린이대공원 열린무대에서 개최한다고 15일 밝혔다.
이번 행사는 DB손해보험이 주최·주관하고 행정안전부·교육부·기후에너지환경부·소방청·화성특례시가 후원한다. 초록우산어린이재단, 환경재단, 스타버스랩도 공동으로 참여해 민관 협력형 안전문화 확산 행사로 운영된다.
'제4회 프로미 안전체험'은 '안전(Safety)·습관(Habit)·가족(Family)'이라는 콘셉트 중심으로 구성됐다. 직접 참여하는 체험형 안전교육을 통해 어린이들이 생활 속 위험을 미리 경험하고, 이를 일상 속 안전한 습관으로 이어지도록 하는 한편, 가족이 함께 즐기며 의미 있는 시간을 보낼 수 있도록 프로그램을 설계한 것이 특징이다.
주요 프로그램은 ▲교통안전 체험 ▲해양안전 체험 ▲소방안전 체험 ▲생활안전 체험 등 6대 분야 총 18개 체험으로 구성되며 이와 함께 가족 단위 방문객을 위한 '가족 플레이존'도 마련돼 '프로미 가족 사진관', 브랜디드 영상 상영관 '프로미 시네마', '프로미 우체통', 알파벳·숫자 학습이 가능한 블록놀이 체험 등이 운영된다.
페스티벌의 분위기를 더할 일반 체험으로는 페이스 페인팅, 비눗방울 공연, 그리고 프로미·포돌이·포순이·소방관·초록우산 초몽이 등으로 구성된 캐릭터 인형탈 퍼레이드가 30분 간격으로 행사장 일대를 순회한다.
DB손해보험 관계자는 "'함께, 약속 페스티벌'은 어린이와 가족이 안전을 단순한 교육이 아닌 즐거운 경험으로 받아들이고, 이것이 일상의 습관으로 이어지도록 하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 지속적인 안전 캠페인과 가족사랑 활동을 통해 안전하고 사랑이 넘치는 가족 문화 조성에 앞장설 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com