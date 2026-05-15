삼성화재, '차량 5부제 할인특약' 출시 앞두고 사전예약 이벤트

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재는 '차량 5부제 준수 할인특약'을 이달 말 출시할 예정이라고 15일 밝혔다.

이번 특약은 차량 번호판 끝자리에 따라 지정된 요일에 차량을 운행하지 않을 경우 자동차보험료의 2%를 할인해주는 상품이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재는 '차량 5부제 준수 할인특약'을 이달 말 출시할 예정이라고 15일 밝혔다. [사진=삼성화재] 2026.05.15 yunyun@newspim.com

할인은 특약 가입 기간에 따라 일할 계산되며, 개인용 자동차보험 가입자 가운데 차량가액 5000만원 미만이면서 전기·수소차 등 친환경차가 아닌 차량 보유 고객이 가입할 수 있다.

삼성화재는 특약 출시 전 가입 대상 고객에게 알림톡 및 LMS를 통해 사전 안내를 진행하고, '차량 5부제 참여 신청'을 받는다. 안내를 받지 못한 고객도 'My삼성화재' 앱을 통해 직접 참여 신청이 가능하다.



다만 참여 신청만으로 특약 가입이 완료되는 것은 아니며 특약 출시 이후 별도의 가입 절차를 거쳐야 한다. 사전 신청 고객에게는 알림톡 및 LMS 등을 통해

가입 절차를 추가 안내할 예정이다.

특약 할인 적용을 위해서는 지정된 비운행 요일에 차량을 운행하지 않아야 한다. 비운행 요일 운행 사실이 확인되거나, 해당 요일 운행 중 사고가 발생한 경우에는 보험료 할인 적용이 제한될 수 있으며, 경우에 따라 갱신 시 특별할증이 부과될 수 있다.

다만 피해자 보호를 위해 보험처리는 정상적으로 진행된다.

삼성화재는 특약 출시를 앞두고 고객 참여 확대를 위한 이벤트도 함께 진행한다. 오는 19일까지 진행되는 '특약 출시 사전예약 이벤트' 기간동안 'My삼성화재' 앱에서 사전 알림을 신청한 고객 가운데, 앱 내 드라이브 서비스에 차량 블루투스를 신규 연결한 고객 전원에게 편의점 모바일 쿠폰을 제공할 예정이다.

한편 삼성화재는 'My삼성화재' 앱 내 드라이브 서비스를 통해 특약 가입시점 기준 안전운전 점수 81점 이상을 달성한 고객에게 최대 17.6%의 보험료 할인 혜택을 제공하는 '착한 드라이브 할인 특약'도 운영하고 있다.

또한 5월 한달동안 'My삼성화재' 앱 내 드라이브 서비스 안전운전 점수 상위 100에게는 네이버페이 1만원권을 제공한다.

삼성화재 관계자는 "정부 정책 취지에 적극 동참하는 동시에 고객들이 보다 쉽고 편리하게 차량 5부제에 참여할 수 있도록 당사 앱 기반 서비스를 마련했다"며 "앞으로도 안전운전 및 친환경 운전 문화 확산에 기여할 수 있는 다양한 서비스를 지속 확대해 나갈 계획이다"고 말했다.

'차량 5부제 준수 할인특약'과 이벤트와 관련한 자세한 내용은 'My삼성화재' 앱에서 확인할 수 있다.





yunyun@newspim.com