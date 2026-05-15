李在明再次强调扩大财政政策必要性

纽斯频通讯社首尔5月15日电 韩国总统李在明15日再强调实施扩张性财政政策的必要性，并援引国际货币基金组织（IMF）关于韩国债务水平"总体稳健"的评价，为政府扩大财政支出的政策方向辩护。

图为21日上午，韩国总统李在明在青瓦台举行新年记者会。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

李在明当天在社交平台X（原推特）转发有关IMF发言人朱莉·科扎克（Julie Kozack）发言的报道并表示，那些一味主张财政紧缩的人"如果真为国家着想，应当看看这篇报道"。

科扎克14日在美国华盛顿IMF总部举行的例行记者会上表示，韩国政府债务占国内生产总值（GDP）的比重到2030年预计约为63%，约为全球平均水平的一半，韩国整体债务状况"相当稳健"。

IMF此前发布的《财政监测报告》也指出，韩国政府债务仍处于"可持续水平"，发生债务危机的风险较低。报告预计，到2025年底，韩国一般政府债务占GDP比重将达到52.3%，2030年升至63%。

科扎克表示，虽然韩国债务未来可能继续增加，但其起点明显低于许多国家，因此整体财政状况依然较为良好。韩国目前维持着较为审慎的财政政策基调，而当前一定程度的财政扩张"是非常适当的措施"。

其指出，韩国正在推进旨在提升生产率的结构性改革，而考虑到人口结构变化带来的压力，提高生产率对未来经济增长具有重要意义。

李在明近期已多次强调扩大财政支出的必要性。本月12日，他在青瓦台主持国务会议暨紧急经济检查会议时表示，政府应通过投资推动经济循环，并批评部分主张财政紧缩的观点"对民生困难袖手旁观"。

他还要求有关部门在制定下半年经济增长战略和明年度预算方案时，继续坚持积极财政政策方向。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社