김정호 광명시장 후보 등록..."사는 곳이 자랑이 되는 도시 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 김정호 국민의힘 광명시장 후보가 14일 선관위에 후보 등록을 마치고 공식 선거전에 돌입했다고 15일 밝혔다.
- 김 후보는 7대 공약과 3대 비전을 통해 광명 현안을 속도감 있게 해결하고 행정력으로 보답하는 시장이 되겠다고 말했다.
- AI 교통체계·테마파크·재건축·3기 신도시 자족도시 조성 등으로 자산 가치 상승과 AI미래도시·통합돌봄도시 광명을 구현하겠다고 밝혔다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김정호 국민의힘 광명시장 후보가 14일 광명시선거관리위원회를 방문해 제9회 전국동시지방선거 광명시장 선거 후보 등록을 마치고 공식 선거전에 돌입했다고 15일 밝혔다.
김정호 후보는 "저는 광명을 바꿀 사람 중에서, 예산을 가져오고 바로 집행할 줄 아는 후보"라고 말하며 "광명시 각종 현안을 속도감 있게 해결하고자 7대 공약과 3대 비전을 준비했다. 광명의 변화를 위해, 저 김정호는 뛰겠습니다"고 밝혔다.
이어 ▲광명의 미래를 시민들과 함께 '경영하는 시장'▲취임 100일 프로젝트를 성공시킬 '일 잘하는 시장'▲'정치'가 아닌 '행정력'으로 시민들에게 보답하는 시장이 되겠다고 밝히며 "앞으로 광명시장은, 김정호 입니다"고 강한 승리의 의지를 밝혔다.
김 후보는 7대 공약으로 ▲AI 교통 신호 트랩(TRAP)과 셔틀 트램 도입 ▲광명형 '테마파크'와 유니버셜 AI스튜디오 ▲오페라하우스+@ ▲목감천 저류지에 "종합스포츠멀티플렉스" ▲광명·시흥 테크노밸리 4.0 시행 ▲철산동·하안동 대규모 재건축사업 성공적 마무리 ▲광명·시흥 3기 신도시 집약형 자족도시 조성 등을 밝혔다.
김 후보는 광명 3대 비전으로 ▷ 광명시민 자산 가치 UP! ▷ AI미래도시 광명! ▷ 통합돌봄도시 광명! 등을 제시했다.
끝으로 김정호 후보는 "사는 곳이 자랑이 되는 도시, 광명을 만들겠다"며 "집값의 미래, 출퇴근의 변화, 아이 키우는 환경, 어르신의 안전까지 모든 세대가 체감하는 변화를 만들겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com