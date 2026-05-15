부산시 육아정책 브랜드 '당신처럼 애지중지' 2년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 육아정책 브랜드로 15일 국가대표 브랜드 대상을 2년 연속 수상했다.
- 부산시는 특허출원 브랜드를 중심으로 무상보육·365시간 열린어린이집 등 출산·양육 지원정책을 확대했다.
- 이 정책으로 부산 합계출산율과 출생 증가율이 상승하고 아동 삶의 질·일생활균형 지수 1위를 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
출산율 상승과 아동 삶의 질 1위 성과
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 육아정책 브랜드 '당신처럼 애지중지'가 '2026 국가대표 브랜드 대상' 공공·지자체 육아정책 부문에 선정돼 지난해에 이어 2년 연속 수상했다고 15일 밝혔다.
'국가대표 브랜드 대상'은 산업통상자원부 등 관계 부처 후원 아래 760여 개 브랜드를 대상으로 기초조사, 소비자 조사, 전문가 심사를 거쳐 분야별 대표 브랜드를 선정한다. 시상식은 이날 오전 11시 서울 중구 앰배서더 풀만 호텔에서 열렸다.
'당신처럼 애지중지'는 부산시가 '아이 낳고 키우기 좋은 도시' 조성을 목표로 2024년 전국 지자체 최초로 특허 출원한 육아정책 브랜드다. 부모 부담 완화, 촘촘한 돌봄체계 구축, 공동 육아문화 확산 등을 핵심으로 양육 전 과정에 공공이 책임지는 정책 방향을 담았다.
시는 해당 브랜드를 중심으로 출산·양육 지원 정책을 확대하고 있다. 올해부터 어린이집 3~5세 무상보육을 전면 시행해 특별활동비와 현장학습비, 특성화비용 등 월 13만7000원의 필요경비를 지원한다.
다자녀 가정에는 교육지원포인트를 지급하고 광안대교 통행료 감면 등 교통·문화 분야 우대 정책도 병행하고 있다.
돌봄 공백 해소를 위해 '부산형 365시간제 열린어린이집'을 운영하며 휴일·야간·시간제 보육을 강화했다. 지난 2월에는 시민공원에 '부산형 키즈카페'를 개소했고, 어린이 복합문화공간 '들락날락'도 지속 확충 중이다.
시민 참여 기반 정책도 확대했다. '독박육아탈출 육아공동체' 125개 팀을 운영하고, 아빠 육아 참여를 유도하기 위해 '부산 100인의 아빠단'을 1000인 규모로 늘렸다.
이 같은 정책 추진에 따라 부산은 합계출산율이 2년 연속 상승하고, 혼인 건수와 출생아 수 증가율이 전국 평균을 웃도는 흐름을 보이고 있다. 아동 삶의 질 전국 1위, 일·생활 균형지수 특광역시 1위 등 관련 지표에서도 성과가 이어졌다.
김경덕 권한대행은 "이번 수상은 부산형 육아정책이 시민의 공감과 신뢰를 얻고 있음을 보여준다"며 "무상보육과 돌봄 서비스의 질을 높여 체감도 높은 정책을 이어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com