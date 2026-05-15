韩汽车市场两极分化加剧 特斯拉比亚迪亮眼现代汽车强化防守

纽斯频通讯社首尔5月15日电 韩国汽车市场集中度正在进一步上升。韩国数据显示，现代汽车集团今年前4个月在韩国国产车市场占比超过九成，而韩国GM、雷诺韩国和KGM等中坚车企市场份额持续承压。

特斯拉商标。【图片=纽斯频通讯社、彭博社】

据韩国汽车数据研究机构CarIsYou 14日发布的数据，今年1月至4月，韩国国产汽车新车登记总量为45.2396万辆。其中，现代汽车集团旗下现代汽车、起亚和捷尼赛思共登记41.7089万辆，占国产车市场总量的92.2%。

相比之下，雷诺韩国、KGM和雪佛兰三家中坚车企同期累计新车登记量仅为3.2886万辆，市场占比约为7.3%。

业界分析认为，韩国汽车市场"两极化"现象加剧，不仅与本土品牌竞争有关，也受到海外电动车品牌快速扩张影响。

近期，特斯拉和比亚迪等电动车品牌在韩国市场销量增长明显。数据显示，今年4月，特斯拉在韩国进口乘用车市场登记量达到1.3191万辆，位居第一；比亚迪登记量达到2023辆。其中，特斯拉Model Y单月登记量达到1.0086万辆，成为韩国进口车市场销量最多车型。

面对进口电动车竞争加剧，现代汽车集团正加强本土市场销售力度，重点推广SUV、混合动力和电动车型。

数据显示，4月份韩国国产乘用车登记量前20名中，大多数为现代汽车集团车型。其中，起亚索兰托登记1.3068万辆，排名第一；现代雅尊和索纳塔分别登记6905辆和5678辆。电动车方面，起亚EV3和EV5分别登记4333辆和3577辆。

现代汽车集团近期还通过购车补贴、金融优惠及营销活动强化销售，包括针对部分车型提供油费、充电费用支持以及分期付款优惠等。

业内认为，在现代汽车集团强化市场防守以及进口电动车竞争升温背景下，中坚车企核心车型面临更大市场压力。由于产品阵容相对有限，一旦主力车型销售下滑，品牌整体销量容易受到直接影响。

也有声音指出，中坚车企难以在规模和销售网络上与现代汽车集团正面竞争，未来需要通过差异化战略，在特定车型和消费群体中强化自身优势，以维持市场空间。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社