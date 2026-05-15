부산시, 부산아이파크와 '가족친화 여가문화 확산' 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 14일 부산아이파크와 가족친화 여가문화 확산 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 들락날락을 거점으로 축구놀이터 등 아동·가족 참여형 문화체육 프로그램을 공동 추진한다
- 시는 110곳 조성된 들락날락을 통해 시민 여가공간을 확대하고 가족친화 도시 부산을 조성한다
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가족 참여형 문화 프로그램 목표
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 부산아이파크와 손잡고 시 전역 들락날락을 중심으로 아동의 건강한 성장과 가족친화 여가문화를 확산하기 위한 협력에 나선다.
시는 14일 오후 3시 시청 1층 부산어린이복합문화공간에서 부산아이파크와 '가족친화 여가문화 확산을 위한 업무협약'을 체결한다고 밝혔다.
협약식에는 성희엽 시 미래혁신부시장과 강민구 부산아이파크 대표이사, 백가온 선수, 구상민 선수가 참석한다.
이번 협약은 들락날락을 기반으로 시민이 일상에서 즐길 수 있는 문화·체육 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 시는 부산아이파크와 함께 들락날락에서 축구놀이 프로그램을 여는 등 문화·체육 행사를 발굴해 추진할 계획이다.
주요 협약 내용에는 들락날락 킥오프 축구놀이터 운영, 들락날락과 부산아이파크 공동 홍보, 어린이·가족 참여형 문화·체육 프로그램 공동 추진, 상호 발전을 위한 협력 사업 등이 포함됐다.
협약식 이후에는 시청 4층 하늘공원 잔디밭에서 백가온, 구상민 선수와 함께하는 '들락날락 축구놀이터' 프로그램도 진행한다. 프로그램은 사전 신청한 어린이 20여 명과 학부모가 함께하는 원데이 클래스 형태로 운영된다.
들락날락은 2021년 사업을 시작한 뒤 현재 시 전역에 110곳이 조성됐고, 이 가운데 99곳이 운영 중이다. 도시 곳곳의 유휴공간을 활용해 가족친화공간으로 만든 들락날락은 지난해 240만 명이 찾는 등 시민 이용이 늘고 있다.
성희엽 미래혁신부시장은 "이번 협약을 통해 어린이와 부모가 함께 즐기는 들락날락이 더욱 유익한 공간으로 채워질 것"이라며 "가족 모두가 행복한 부산을 만들어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com