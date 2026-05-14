창원시, '2026 이순신방위산업전' 성과 보고…해양 방산 전시회로 발전

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 14일 이순신방위산업전 성과보고회를 열었다.
- 3만5000명 참관과 283억원 수출계약 추진액을 기록했다.
- 해양 방산 특화 전시회로 발전과 글로벌 네트워크 확대를 논의했다.
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글로벌 네트워크 확대 필요성
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 14일 시청 시민홀에서 지난 4월 해군 군항과 지역축제 연계로 열린 '2026 이순신방위산업전(YIDEX)' 성과보고회를 개최했다고 밝혔다.
장금용 창원시장 권한대행 주재로 진행된 이날 보고회에서는 박규백 해군사관학교장, 김경철 해군군수사령관, 이정환 창원산업진흥원장 등 유관기관과 방산기업 관계자 40여 명이 참석했다.
성과 보고에 앞서 해군사관학교와 해군군수사령부 등 공동 주최기관과 함께 행사에 기여한 유관기관 및 방산기업 관계자 26명에게 유공 표창과 감사장을 수여하는 시상식을 가졌다.
올해 5회째를 맞은 '2026 이순신방위산업전(YIDEX)'은 진해군항제 기간 중 해군 군항 11부두에서 처음 개최됐으며, 역대 최대 참관객 규모와 수출계약 추진 확대를 기록했다.
행사 기간 3만5000여 명이 참관해 K-방산 기술력과 해군 전략자산을 확인하고 군 문화 행사를 체험했다. 미국 등 7개국 11개 해외바이어와 31개 방산기업 간 수출상담회에서 1300억원 규모 상담이 이뤄졌으며, 수출계약 추진액은 전회 대비 79억원 증가한 283억 원으로 집계됐다. 수출계약 22건과 업무협약(MOU) 3건이 체결됐다.
대학과 방산기업 협력으로 AI시대 국방산업 미래포럼 등 6개 학술행사를 열어 국방 신기술 방향을 논의하고 국산화 개발 및 기술경쟁력 확보 중요성을 공유했다. 글로벌 시장 변화에 대한 대응 필요성도 환기됐다.
이번 전시회에서는 방위산업공제조합과 BNK경남은행 간 50억 원 규모 상생금융 지원 업무협약 체결식이 진행됐다. 이 협약은 방산 중소기업의 금융 부담 완화와 자금 조달 지원 방안을 담고 있다. 비즈니스 교류 장인 행사가 산업·금융 협력 네트워크로 확장됐다.
성과 보고 후 질의 및 토론에서는 '이순신방위산업전'을 해양 방산 특화 전시회로 발전시켜야 한다는 의견이 나왔다. 해군 협력으로 해양 인프라를 활용해 해상무기 체계 운용 환경을 반영한 전시를 강화하고 해외 바이어 초청 확대 등으로 글로벌 방산 네트워크 중심 역할을 키워야 한다는 지적이었다.
장금용 권한대행은 "이번 성과는 주최·주관 기관을 넘어 관계기관과 기업의 협력 결과"라며 "해군 군항과 지역축제 연계로 새로운 방산전 모델을 제시했다. 앞으로 대한민국 주요 방산전으로 자리매김하도록 관심과 협력을 부탁한다"고 말했다.
news2349@newspim.com