나주 영산강 5만 평 꽃양귀비 단지 조성…20일 전후 만개

AI 핵심 요약beta
- 나주시가 14일 영산강 둔치에 16만㎡ 꽃양귀비 단지를 조성했다.
- 안개꽃과 어우러진 붉은 꽃양귀비가 20일 전후 만개한다.
- 포토존과 주차장을 설치해 관광객 맞이와 축제 연계 효과를 기대한다.
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[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시는 영산강 둔치와 들섬 일원에 약 16만㎡(4만 8000평) 규모의 꽃양귀비 단지를 조성하고 본격적인 관광객 맞이에 돌입했다고 14일 밝혔다.
이번 단지는 안개꽃과 어우러진 붉은 꽃양귀비가 강변을 따라 펼쳐지는 것이 특징으로 오는 20일 전후 만개할 것으로 전망된다.
들섬 구간에는 붉은 꽃양귀비를 중심으로 분홍색과 흰색을 혼합 식재했으며 올해 처음 도입한 노란 꽃양귀비까지 더해 다양한 색감을 연출한다. 시는 강변을 따라 이어지는 꽃물결이 방문객들에게 새로운 볼거리와 봄 정취를 제공할 것으로 기대하고 있다.
관람 편의를 위해 포토존과 휴게 의자, 파라솔을 설치하고 경관 조망형 목재 데크를 조성했다. 영산강 둔치체육공원과 들섬 입구에는 무료 주차장도 운영한다. 개화 상황은 담당 부서 사회관계망서비스를 통해 실시간 안내한다.
오는 22일부터 24일까지 열리는 '제22회 영산포 홍어·한우축제'와 연계해 관광 시너지 효과도 기대된다.
이동률 안전도시건설국장은 "영산강을 따라 펼쳐진 꽃양귀비가 방문객에게 특별한 추억과 휴식을 제공할 것"이라며 "많은 방문을 바란다"고 말했다.
ej7648@newspim.com