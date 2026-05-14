청주 도시농업 페스티벌 개막…"도심 속 농업으로 치유와 휴식"

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 14일 농업기술센터에서 도시농업 페스티벌 개장식을 열었다.
- 17일까지 '도시 농업, 일상의 치유와 환경의 치유'를 주제로 체험 프로그램을 운영한다.
- 유채꽃밭과 텃밭 정원, 반려식물 병원 등으로 시민 추억을 남기게 했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 14일 청주시농업기술센터 일원에서 '2026 청주시 도시 농업 페스티벌' 개장식을 열고 나흘간의 일정에 들어갔다.
오는 17일까지 이어지는 이 행사는 '도시 농업, 일상의 치유와 환경의 치유'를 주제로 시민들이 도심에서 농업과 자연을 체험하며 몸과 마음의 안정을 찾고 환경의 가치를 되새길 수 있도록 기획됐다.
개장식이 열린 이날 행사장에는 가족 단위 관람객과 시민의 발길이 이어지며 축제 분위기를 한층 끌어올렸다. 관람객은 전시와 체험 프로그램을 즐기며 봄 정취를 만끽했다.
행사장 인근 무심천 수변에는 약 3만 5000㎡ 규모의 유채꽃밭과 청보리밭이 조성돼 방문객을 맞이하고 있다. 곳곳에 마련된 포토존에서는 시민이 자연 속에서 추억을 남길 수 있도록 했다.
도시 농업의 다양한 기능을 소개하는 텃밭 정원도 눈길을 끈다. 치유 정원과 탄소중립 정원, 어린이 정원, 반려식물 정원 등 주제별 공간이 마련됐으며 시민 참여형 상자 텃밭과 야생화·분재 전시도 함께 운영된다.
체험 프로그램도 한층 확대됐다. 올해 처음 선보인 '반려식물 병원'에서는 식물 상태를 진단받고 관리 요령을 배울 수 있어 관람객의 관심을 모으고 있다.
이 밖에 어린이 원예 교실, 재활용 컵 화분 만들기, 쌀키링 제작, 크림 꿀 및 땅콩잼 만들기, 우리 쌀·밀 요리 체험 등 다양한 프로그램이 진행된다.
현장에는 농특산물 직거래 장터와 농산가공품 판매 부스, 도시 농업 관련 기관·기업 홍보관, 청원 생명 브랜드 홍보관이 운영된다. 푸드트럭과 도시락 판매 등 먹거리 공간도 함께 마련돼 방문객 편의를 높였다.
신병대 청주시장 권한대행은 "시민이 일상 속에서 농업의 가치를 체감하고 식물을 통해 치유를 경험할 수 있도록 준비했다"며 "가족과 함께 자연 속에서 휴식과 추억을 즐기길 바란다"고 말했다.
이번 페스티벌은 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다.
baek3413@newspim.com