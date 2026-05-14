[종합]정이한, 단식 농성 7일 만에 중단…'건강 우선' 여야 후보 요청 수용

AI 핵심 요약beta
- 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 14일 TV토론회 배제 반발 단식 농성을 7일 만에 중단했다.
- 건강 악화로 응급 조치를 받고 박형준 국민의힘 후보의 단식 중단 요청에 응했다.
- 정 후보는 정책 토론 제안을 수용하며 공약으로 평가받겠다고 밝혔다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 개혁신당 정이한 부산시장 후보가 TV토론회 배제에 반발해 이어온 단식 농성을 7일 만에 중단했다. 건강 악화로 응급 조치를 받은 데 이어 여야 후보들의 중단 요청이 영향을 미친 것으로 보인다.
14일 정 후보 측에 따르면 정 후보는 이날 오후 극심한 어지럼증과 호흡 곤란을 호소해 의료진이 긴급 출동, 휴대용 산소발생기를 이용한 산소 공급 등 응급 처치를 받았다. 의료진은 장기간 영양 공급 중단에 따른 전신 쇠약으로 쇼크 위험이 크다며 즉각적인 병원 이송을 권고했다.
이날박형준 국민의힘 부산시장 후보는 이날 오후 1시30분 농성장을 찾아 단식 중단을 요청했다. 박 후보는 "정 후보의 문제 제기에 공감하지만 건강을 우선해야 한다"며 "공식 TV토론이 어렵다면 별도의 토론 자리를 마련하겠다"고 밝혔다.
정 후보는 이에 '정책 토론' 제안에 화답하며 단식 중단을 결정했다. 그는 "경쟁 후보 이전에 부산 정치의 품격을 보여준 제안을 무겁게 받아들인다"며 "이제는 공약과 비전으로 평가받겠다"고 말했다. 이어 "회복 후 토론장에서 부산의 미래 구상을 제시하겠다"고 덧붙였다.
정 후보 캠프는 의료진 판단에 따라 정 후보를 병원으로 이송해 정밀 검진과 치료를 진행했다.
전재수 더불어민주당 부산시장 후보도 이날 오후 3시45분 부산진구 온종합병원을 방문해 정 후보를 예방했다.
전 후보는 건강 상태에 우려를 표하며 쾌유를 기원했고 토론회 일정과 관련해 주최 측과 협의해 합리적 방안을 모색하겠다는 입장을 밝혔다.
ndh4000@newspim.com