전남광주통준위, 2차 회의서 '자치법규 추진 상황' 검토

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시준비위원회가 14일 나주 동신대에서 제2차 회의를 열었다.
- 광주시와 전남도 등이 공동협약으로 출범한 위원회가 통합 현안을 심의했다.
- 시스템 통합과 영문명칭 선정 등을 논의하며 세밀한 추진을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시준비위원회는 14일 전남 나주 동신대학교 대정도서관에서 제2차 회의를 개최했다고 14일 밝혔다.
전남광주통준위는 광주시-광주시의회-전남도-전남도의회-행정안전부가 체결한 공동협약을 근거로 출범했으며 앞으로 통합 준비과정에서 발생하는 주요 현안을 심의·조정하는 핵심 지휘본부 역할을 수행한다.
이날 회의에서는 금고·행정시스템·행정표준코드를 비롯해 자치법규 준비 상황 등을 심의·자문했다.
회의 주재를 맡은 박민서 공동위원장은 "시스템 통합 등 여러 통합과제들을 누락 없이 세밀하게 추진해달라"고 당부했다.
이어 정영팔 공동위원장은 "통합특별시 영문 명칭 선정 때 외국인의 시각을 반영하고 전문가 자문을 거치는 등 철저한 검증이 필요하다"고 말했다.
광주시와 전남도는 이날 회의에서 제시된 자문 의견을 바탕으로 통합에 따른 법적·제도적 보완 사항을 면밀히 검토할 계획이다.
bless4ya@newspim.com