빌리, 더블 타이틀곡 '잽'-'워크'로 글로벌 댄스 차트 1위

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 빌리(Billlie)가 더블 타이틀곡으로 인기를 끌고 있다.

빌리는 지난 6일 정규 1집 '더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 투(the collective soul and unconscious: chapter two)'의 발매와 함께 글로벌 차트부터 화제성을 입증했다.

이번 앨범은 빌리가 선보이는 데뷔 첫 정규 앨범으로, 더블 타이틀곡 '잽(ZAP)'과 '워크(WORK)'를 포함해 총 12개 트랙이 수록됐다. 이를 통해 빌리는 클래식 샘플링 기반 트랩, 베이스 하우스, 인더스트리얼 힙합, 하이퍼팝, 테크 하우스, 누디스코 등 다양한 장르를 아울렀다.

걸그룹 빌리(Billlie)가 지난 6일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 정규 1집 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

'퍼포먼스 강자'로 손꼽혀 온 빌리는 이번 컴백 활동을 통해 글로벌 팬들에게 빌리의 변신을 각인시키며 역대급 포텐을 제대로 터뜨렸다.

빌리의 시그니처와도 같은 무대 위 시시각각 변하는 표정 연기는 물론 파워풀하면서도 유려한 군무와 비주얼적인 변화로 이목을 집중시키고 있다.

더블 타이틀곡 '잽'과 '워크'는 국내는 물론 글로벌 리스너들의 눈과 귀를 단번에 사로잡은 가운데, '워크' 퍼포먼스 비디오는 공개 직후 유튜브 국내 인기 뮤직비디오 차트, 유튜브 인기 급상승 음악 차트 상위권에 진입한 가운데 현재 조회수 260만 뷰(14일 오후 4시 기준)를 돌파하며 가열찬 인기몰이 중이다.

또한 빌리는 팬들의 열렬한 요청에 힘입어 컴백 2주 만에 더블 타이틀곡 '워크' 활동을 시작하는가 하면, 화제가 된 퍼포먼스 비디오와 동일한 의상을 무대에서 선보이는 등 함께 축제 분위기를 극대화시키며 연일 화제를 모으고 있다.

걸그룹 빌리(Billlie)가 지난 6일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 정규 1집 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 더블 타이틀곡 워크(WORK) 무대를 선보이고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

빌리의 신보는 발매 후 미국, 영국, 캐나다, 일본, 인도네시아 등 총 12개 국가 및 지역 아이튠즈 댄스 앨범 차트 1위에 올랐다.

뿐만 아니라 유튜브 총 조회수, 멜론과 스포티파이 등 국내외 주요 음원 사이트에서 리스너가 동시에 폭발적인 증가세를 보여주고 있으며, 구글 트렌드 기준 대한민국과 일본, 노르웨이, 칠레 등 여러 국가에서 빌리 관련 키워드 검색량이 급증했다.

더블 타이틀곡 '잽'과 '워크'는 아이튠즈 국내 EDM 차트 1위와 2위를 나란히 차지하며 쌍끌이 흥행의 불씨를 지폈다.

'잽'의 경우 강력한 중독성을 바탕으로 3일 동안 유튜브 일간 쇼츠(Shorts) 인기곡 1위를 비롯해 아마존 뮤직 K-걸스 플레이리스트 커버를 장식함과 동시에 첫 번째 트랙에 배치되며 뜨거운 인기를 입증했다.

alice09@newspim.com