박필순 광양시장 후보 등록...무소속 완주 의지 재확인

AI 핵심 요약beta
- 박필순 광양시장 무소속 후보가 14일 선거관리위원회에 후보 등록을 완료했다.
- 조국혁신당 탈당 후 무소속 출마를 선택했으며 정당 간판 대신 개인의 정책으로 심판받겠다고 했다.
- 광양시의원·전남도의회 운영위원장 경력을 바탕으로 광양 전문가로서 위기 극복을 약속했다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 박필순 광양시장 후보가 14일 무소속으로 후보 등록을 마치고 "오직 시민만 보고 끝까지 완주하겠다"며 본격 선거전에 돌입했다.
이날 제9회 전국동시지방선거 광양시장 선거에 나선 박필순 후보는 선거관리위원회에 무소속으로 후보 등록을 마쳤다며 "이번 후보 등록은 단순한 절차가 아니라 거대 정당의 정치 논리에 휘둘리지 않고 광양시민의 뜻만을 온전히 받들겠다는 약속"이라고 말했다.
최근 조국혁신당을 탈당하고 무소속 출마를 선택한 데 대해 그는 "소수정당의 구조적 한계를 절감했지만 광양을 바꿔야 한다는 시민들의 요구를 외면할 수 없었다"며 "특정 정당의 간판이 아닌 박필순 개인의 정책과 진정성으로 정정당당하게 심판받겠다"고 강조했다.
이번이 7번째 무소속 도전임을 언급하며 자신을 '준비된 무소속 시장'으로 소개했다. 그는 광양시의원, 전남도의회 운영위원장 등을 지낸 경험을 바탕으로 "광양 행정과 지역 현안을 가장 잘 아는 '광양 전문가'로서 현재의 위기를 넘어 미래를 열겠다"고 말했다.
박 후보는 "오직 광양의 발전과 시민의 행복만을 바라보고 끝까지 완주하겠다"며 "정당이 아닌 사람을 보고 선택해 주신다면 광양의 새로운 역사를 써 내려가겠다"고 지지를 호소했다.
chadol999@newspim.com