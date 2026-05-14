양향자 후보 "이기지 못할 것이었다면 출마하지 않았을 것"

AI 핵심 요약beta
- 양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 14일 수원 경기도당에서 첨단도지사 선거사무소 개소식을 열었다.
- 송언석 원내대표 등 내외빈 300여명이 참석하고 김문수 상임총괄선대위원장 중심 선대위가 구성됐다.
- 양향자 후보는 경기도를 글로벌 첨단산업 도시로 성장시키고 승리를 다짐했다.
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[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 양향자 국민의힘 경기도지사 후보는 14일 수원시 소재 국민의힘 경기도당 당사 5층에서 첨단도지사 선거사무소 개소식을 개최했다고 밝혔다.
이날 개소식은 송언석 원내대표, 황우여 전 교육부장관, 김문수 전 고용노동부, 김선교 국민의힘 경기도당 위원장, 송석준 국회의원, 김은혜 국회의원, 안철수 국회의원, 나경원 국회의원, 신동욱 국회의원, 등 내·외빈 300여명이 참석한 가운데 치러졌다.
첨단도지사캠프는김문수 상임총괄선대위원장을 중심으로 공동선대위원장단에 김성원 국회의원과 안철수 국회의원, 송석준 국회의원, 김은혜 국회의원, 김용태 국회의원 등 경기지역 현역 국회의원들과 이성배 전 MBC 아나운서가 포함됐으며 공동총괄선대위원장에 김선교 경기도당 위원장과 원유철 전 국회의원이 선임됐다.
개소식에서 양향자 후보는 "경기도를 글로벌 첨단산업 도시로 성장시킬 것"이라며 "정쟁에서 자유로운 청정 경제 도시로 풍요로운 경제도시, 억대 연봉 시대"를 열겠다고 밝혔다.
이어 "이번 지방선거를 유능한 경제 정당을 가리는 경제 선거로 만들어야 한다"며 "민심의 바다에서 국민과 함께 싸워야 한다"고 강조했다.
특히 "이기지 못할 것이었다면 출마하지 않았을 것"이라며 "위대한 경기도민의 이름으로 반드시 승리하겠다"고 다짐했다.
한편 양향자 후보는 이날 오전 경기도선거관리위원회에서 경기도지사 후보 등록을 완료했다.
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