경기도교육청미래과학교육원 '공유학교 강사 양성 위한 협업 연수' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청미래과학교육원이 14일 공유학교 강사 양성 협업 연수 운영했다.
- 광주하남교육지원청과 하남시청소년수련관이 공동 실시하며 피지컬 컴퓨팅 로봇 활용 역량 강화했다.
- 세 기관이 역할 분담해 더 미담·하이 공유학교와 연계 지역 교육 자원 활용한다.
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더(+, The) 미담·하이 공유학교와 연계해 지역 교육자원으로 활용
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청미래과학교육원은 공유학교 강사 양성을 위한 협업 연수 프로그램을 운영한다고 14일 밝혔다.
이번 연수는 경기도광주하남교육지원청과 하남시청소년수련관과 공동으로 실시되며, 공유학교 현장에서 즉시 활용 가능한 강사 양성 모델을 구축하는 데 중점을 둔다.
연수는 '피지컬 컴퓨팅 로봇 활용 교수학습 역량 강화 직무연수'라는 공식 명칭으로 진행되며, 업무협약(MOU)에 따라 구성된다. 이는 미래교육 지원 체계를 구축하고 지역 교육 자원으로 활용하기 위한 노력의 일환이다.
경기도교육청미래과학교육원은 인공지능(AI) 및 디지털 기반 교육 콘텐츠 기획과 교육과정 설계, 강사 지원 등을 맡고, 경기도광주하남교육지원청은 연수 대상 모집과 현장 운영을 책임진다. 하남시청소년수련관은 연수 공간과 지역 체험 인프라를 제공하며 학교와 지역사회를 연결하는 역할을 수행할 예정이다.
세 기관은 연수 기획과 운영을 통해 협력 체계를 강화하고 연수 이수자를 광주하남지역의 '더 미담·하이 공유학교' 프로그램 운영과 연계하여 지역 교육 자원으로 활용할 계획이다.
현계명 원장은 "이번 연수는 여러 기관이 협력해 공유학교 운영 기반을 다지는 데 큰 의미가 있다"며, "앞으로 지역과 연계한 미래교육 지원 체계를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했으며 이를 통해 공유학교의 전문성을 더욱 강화할 예정이다.
beignn@newspim.com