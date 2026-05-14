[6·3지선 인터뷰] 정국정 후보 "우주항공 국가산업 클러스터 조성하겠다"

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"우주항공 산업 육성과 청년 문제 해결"

"소상공인 지원 방안으로 경제 회복"

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 오는 6·3 지방선거를 앞두고 사천시장 후보들을 향한 유권자들의 관심이 높아지고 있다. 지역 경제 침체와 인구 감소, 우주항공청 개청 이후 도시 발전 방향 등 굵직한 현안이 산적한 가운데 후보들의 정책 경쟁도 본격화되는 분위기다.

특히 이번 선거에서는 우주항공 산업 육성과 원도심 활성화, 지역 경제 활성화 방안, 청년 인구 유출 문제 등이 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다. 시민들은 단순한 구호성 공약보다 실현 가능한 정책과 구체적인 실행 방안을 요구하고 있다.

민영종합뉴스통신사 <뉴스핌>은 14일 더불어민주당 정국정 사천시장 후보를 직접 만나 지역에서 시급하게 해결해야 할 문제, 우주항공 중심도시 전략 발전 방안, 청년 인구 유출 문제 등 앞으로의 비전을 직접 들어봤다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =14일 오후 뉴스핌과 더불어민주당 정국정 사천시장 후보와의 인터뷰 2026.05.14

다음은 정국정 사천시장 후보와의 일문일답.

- 사천이 가장 시급하게 해결해야 할 문제는?

▲가장 시급한 현안으로 두 가지를 꼽았다. 첫째 남부내륙철도 사천우주항공선 연결이다. 이미 올해 2월 거제에서 남부내륙철도 착공식이 열린 만큼 지금 시기를 놓치면 사천 구간 반영이 어려워질 수 있다. 특히 우주항공청역과 삼천포항역 설치를 포함한 우주항공선 연결이 반드시 필요하다.

둘째 주민단체 중심의 사회복지서비스 제공 시스템 구축이다. 지역사회 통합돌봄사업 확대 등으로 복지 수요는 증가하고 있고, 지방재정 부담 역시 커지고 있어 주민 참여형 복지체계를 통해 지속 가능한 복지 모델을 만들어야 한다.

- 향후 4년 동안 어떤 사천을 만들고 싶은지?

▲"모두의 꿈이 이루어지는 희망도시 사천"을 비전으로 제시했다.

이를 위해 시민이 시정의 주인이 되는 도시, 사회연대경제 기반의 복지공동체, 우주항공·AI정보통신 중심 첨단산업 도시, 해양레저·치유·체험형 관광도시 조성을 추진하겠다.

- 우주항공 중심도시 전략 발전 방안은?

▲사천을 대한민국 우주항공수도로 만들겠다. 주요 전략은 우주항공복합도시건설 특별법 제정, 주거·연구·행정·관광 기능이 결합된 복합도시 조성, 우주항공 산업진흥원 유치, 삼천포 우주항공 특성화 자사고 설립, 폴리텍대학 우주항공 전문인력 양성 거점화, 우주항공 국가산업 클러스터 조성, 민간기업 및 투자 유치, 청년 창업생태계 구축 등이다.

- 지역경제·소상공인 회복 방안은?

▲단기 회복 대책으로 사천사랑상품권 확대 발행, 카드수수료 지원 및 저금리 융자 확대, 온누리상품권 가맹점 확대 컨설팅, 소상공인 환경개선 지원, 재난피해 지원 강화 등을 통해 골목상권 회복을 추진하겠다.

- 청년 인구 유출 문제 대책은?

▲청년 유출 원인을 학업과 취업이다. 학업 분야에서는 우주항공 특성화 자사고 설립, 폴리텍대학 전문인력 양성 등을 추진하고, 취업 분야에서는 우주항공 산업진흥원 유치, 국가산업클러스터 조성, AI데이터센터 구축, SMR 시설 건립, 창업생태계 조성 등을 통해 양질의 일자리를 만들겠다.

- 공약 실현을 위한 재원 확보 방안은?

▲대부분의 핵심 사업은 국책사업 형태로 추진해 국비를 확보하고, 나머지는 경남도 지원금과 사천시 매칭 예산으로 충당하겠다.

-중앙정부·정치권과의 협력 전략은?

▲현재 더불어민주당 정책위원회 부의장으로 활동 중이다. 중앙정부와 정치권 협력을 통해 지역 현안 해결을 이끌겠다.

-시민들에게 꼭 지킬 약속 한 가지는 무엇인지?

▲시민이 시정의 주인이 되는 사천을 위해 주민자치회 기능 강화, 주민선택 읍·면·동장제 추진, 마을자치회·리통장 주민선출 확대, 읍면동 타운미팅 정례화, 주민조례청구 활성화 등 주민 참여형 지방자치 확대 정책을 추진하겠다.

m25322532@newspim.com