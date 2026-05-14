창원시, "진해군항제 334만 명 방문·1300억 경제 유발 효과"

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 14일 진해군항제 평가보고회를 열었다.
- 올해 군항제 방문객 334만 명, 경제효과 1300억 원 달성했다.
- 내년 교통·주민 불편 개선 방안 논의했다.
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체류형 관광 프로그램 확대 방문객 증가
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 제64회 진해군항제 평가보고회를 열고 올해 축제 성과와 내년 개선 과제를 점검했다.
창원시는 14일 진해구청에서 평가보고회를 열고 제64회 진해군항제 운영 결과를 공유했다고 밝혔다. 보고회에는 유관기관과 시 관계부서, 주관단체 등 30여 명이 참석했다.
올해 군항제는 3월 27일부터 4월 5일까지 10일간 열렸으며 총 방문객 수는 334만 명으로 집계됐다. 경제 유발효과는 1300억 원으로 나타났다.
창원시는 야시장 공간을 줄이고 군항빌리지, 벚꽃푸드마켓, 기업팝업존 등을 배치해 먹거리와 볼거리를 함께 제공했다고 설명했다. 공무원과 경찰, 자원봉사자 등 6916명을 투입해 안전 관리에 나선 결과 안전사고는 발생하지 않았다고 밝혔다.
바가지요금과 불법 노점상 문제도 집중 관리했다. 시는 키오스크 설치와 물가안정TF 운영으로 바가지요금 적발 건수 0건을 기록했고, 공식부스 스티커 부착과 단속 전담팀 운영으로 불법 영업을 막았다고 했다.
체류형 관광 프로그램 확대도 방문객 증가로 이어졌다. 속천항 감성포차와 야간 프로그램, 체리블라썸뮤직페스티벌 등을 운영한 결과 진해구 지역 소비 매출은 390억 원으로 전년보다 17억 원 늘었다.
시는 교통 불편, 주민 생활 불편, 안전 관련 민원을 중심으로 내년도 개선 방안을 논의했다. 주말 버스전용차로 재검토와 군부대 셔틀버스 환승 체계, 축제 구역 주민과의 사전 협의 등이 과제로 제시됐다.
news2349@newspim.com