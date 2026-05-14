쿠팡, 로켓배송으로 재난 구호물품 신속 전달

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 14일 로켓배송 물류망으로 재난 긴급구호 체계를 구축했다.
- 세종센터에 2500세트 구호키트를 비축해 전국 이재민에게 신속 배송한다.
- 로저스 임시대표가 13일 세종센터 방문해 구호 물품 점검했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 전국 로켓배송 물류망을 활용한 재난·재해 긴급 구호 체계를 구축했다. 자체 물류 인프라를 기반으로 이재민들에게 생필품을 신속 배송하는 '긴급구호 쿠팡희망박스' 프로그램을 본격 가동한다.
쿠팡은 세종 풀필먼트센터에 총 2500세트 규모의 긴급 구호 물품을 상시 비축하고 재난 발생 시 즉시 출고한다고 14일 밝혔다. 세종 거점을 기반으로 영남·호남 등 전국 주요 권역에 로켓배송 체계를 활용해 긴급 구호 물품을 전달할 계획이다.
긴급구호 키트는 리빙박스와 차렵이불, 베개, 수건, 양말, 세면도구, 압축 물티슈, 접이식 3단 매트리스 등 쿠팡 자체 브랜드(CPLB) 제품 10종으로 구성됐다. 초기 대피소 생활에서 필요한 위생·보온·수면 지원에 초점을 맞췄다.
상시 비축 규모인 2500세트는 국내 재난 발생 양상과 연간 이재민 수, 대피소 생활 수요 등을 고려해 산정됐다. 재난이 장기화되고 피해 규모가 늘어나면 현장 상황에 따라 추가 제작해 보급할 계획이다.
해롤드 로저스 쿠팡 임시대표는 지난 13일 세종 풀필먼트센터를 방문해 구호 물품을 점검했다. 로저스 대표는 구호 물품 박스를 직접 개봉해 구성품 상태를 확인하고, 적재 및 출고 동선을 살펴봤으며, 이재민 대피 공간을 모의 구현한 텐트를 둘러보고 현장 자원봉사자들과 간담회를 가졌다.
정석윤 피스윈즈코리아 상임대표는 "재난 현장에서는 초기 대응 속도가 가장 중요한데, 쿠팡의 전국 물류망과 배송 역량이 결합되면 보다 신속하고 안정적인 긴급구호가 가능할 것"이라고 말했다.
쿠팡은 지난해 경북 산불, 광주·경남 함양 집중 호우피해, 강릉 가뭄 피해 현장에 생필품과 위생용품, 생수 등을 지원한 바 있다.
nrd@newspim.com