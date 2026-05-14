역대급 호황에 조선업도 '성과급 블랙홀'...하청도 요구 봇물

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현대重 노조, 연간 영업이익의 30% 성과급 요구 확정

현대重 등 조선업계 하청노조, 원청과 동일 성과급 요구

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 반도체에서 시작된 성과급 갈등이 산업계 전반으로 확산되는 가운데 역대급 호황을 기록하고 있는 조선업계도 '성과급 블랙홀'로 빨려 들어가고 있다. HD현대중공업 노동조합(노조)이 올해 임금 및 단체협약(임단협)에서 영업이익의 30%를 성과급으로 배분하라는 요구한 데 이어 조선업계 원청 뿐 아니라 하청 노조들도 성과급 요구에 잇따라 나서고 있기 떄문이다.

14일 조선업계에 따르면 국내 최대 조선사인 HD현대중공업 노조는 올해 임단협에서 연간 영업이익의 30%를 성과급으로 지급하라는 요구안을 확정했다.

지난해 영업이익 약 2조원을 감안하면 6000억원 규모로 이는 조합원 당 약 7500만원에 이르는 금액이다. 임금 및 복지 요구안도 포함됐다. 노조는 호봉승급분을 제외한 기본급 14만9600원 정액 인상과 상여금 100% 인상을 요구했다.

HD현대중공업 노조가 영업 이익 비율을 성과급 기준으로 공식 제시한 건 처음이다. 조선업의 역대급 호황에 따른 실적 개선이 배경으로 꼽힌다. 노조 측은 "경영 성과를 투명하고 공정하게 나눠야 한다"는 입장이다.

통상 HD현대중공업 노조와 비슷한 수준을 요구하는 HD현대삼호도 영업이익 30% 안팎 수준의 성과급을 요구할 것이란 관측이 나온다.

[사진=AI 생성형 이미지]

호황 사이클에 진입한 조선업계에선 원청 뿐 아니라 하청 노조도 잇따라 성과급 요구에 나서고 있다.

HD현대중공업 사내하청 노조는 별도 교섭 요구안을 제출했다. 사내하청 노조는 기본급 14만9600원 인상과 함께 원청과 동일한 수준의 성과급 지급을 요구하고 있다.

또한 한화오션 급식 위탁업체인 웰리브 노조도 전 노동자에게 동일한 성과급 지급을 요구하고 있는 상태다. 웰립브 노조가 성과급 지급 요구에 나선 가운데 최근 경남지방노동위원회가 한화오션의 급식 위탁업체 노조에 대한 교섭 공고 이의신청 인용에 따라 성과급 지급 대상의 범위를 둘러싼 사측의 부담도 커질 전망이다.

앞서 삼성중공업은 지난 1월 12년 만에 성과급을 지급했다. 지급 규모는 기본급과 수당을 합한 금액의 208%였고, 협력사 직원도 근속 5년 이상이면 삼성중공업 직원과 동일하게 상여 기초액의 208%를 받도록 했다.

업계 관계자는 "조선업의 특성상 업황이 언제 꺾일지 모르는 상황에서 노조들의 성과급 요구가 기업들 입장에선 매우 부담스러운 상황"이라며 "다음달 노조화의 상견례 이후 본격적인 협상 과정에서 노사 간 기싸움이 불가피해 보인다"고 전했다.

한편 산업계의 성과급 배분 이슈는 초호황기를 맞이한 SK하이닉스 노사가 영업이익 10%를 성과급 재원으로 활용하기로 합의하면서 시작됐다.

이후 삼성전자 노조가 SK하이닉스보다 높은 15%를 성과급으로 요구하면서 노사간 갈등을 빚고 있고, 자동차와 조선업계 등에서 순이익 혹은 영업이익의 30%를 성과급으로 요구하면서 산업계 전반이 '성과급 블랙홀'로 빨려 들어가고 있다.

y2kid@newspim.com