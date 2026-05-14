韩国KOSPI指数再创新高 收盘逼近8000点关口

纽斯频通讯社首尔5月14日电 韩国综合股价指数（KOSPI）14日在个人投资者大规模买盘推动下再创历史新高，收盘逼近8000点关口。尽管外国投资者连续多个交易日净卖出，但三星电子等权重股上涨带动韩国股市整体走强。

图为14日，位于首尔中区的韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所数据，当天KOSPI指数较前一交易日上涨137.40点，涨幅1.75%，收于7981.41点，刷新历史收盘纪录。

资金流向方面，个人投资者当天净买入2.8252万亿韩元，成为推动指数上涨的主要力量；外国投资者和机构投资者则分别净卖出2.8452万亿韩元和2341亿韩元。

在主要权重股中，三星电子上涨4.23%，三星电子优先股上涨2.43%；现代汽车上涨0.28%，LG新能源上涨2.79%。

与此同时，SK海力士下跌0.3%，HD现代重工下跌8.46%，斗山能源下跌2.42%。

韩国创业板市场KOSDAQ指数当天同样上涨14.16点，涨幅1.2%，收于1191.09点。

分析认为，尽管外国投资者持续抛售，但个人投资者和部分机构资金仍对市场形成支撑。外国投资者已连续6个交易日净卖出，不过卖出力度正在减弱，对指数整体影响有限。

此外，当天首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1491.0韩元兑1美元，较前一交易日小幅走弱0.4韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社