지아이에스, 올 1분기 매출 139억…전년비 약 2배 성장

AI 핵심 요약beta
- 지아이에스가 14일 1분기 매출 139억 원을 기록했다.
- 영업손실 14억 원, 당기순손실 18억 원으로 전년 대비 축소했다.
- 합병 후 수주 확대와 자산총계 1682억 원 증가했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 반도체 및 자동화 장비 전문기업 지아이에스가 올해 1분기 연결 기준 매출 139억 원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 약 2배에 가까운 성장세다.
14일 지아이에스는 올 1분기 연결 기준 매출액 139억 원, 영업손실 14억 원, 당기순손실 18억 원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 영업손실은 약 55%, 당기순손실은 약 45% 축소됐다.
회사는 합병 이후 사업 포트폴리오 확대와 주요 고객사향 장비 수주 증가가 매출 성장에 기여했다고 밝혔다. MLCC 장비와 자동화 설비를 중심으로 수주가 확대됐다.
올 1분기 말 연결 기준 자산총계는 1682억 원으로 지난해 말 대비 증가했다. 수주 물량 확대에 대응한 원자재 조달과 생산 준비가 재고자산 증가로 이어졌다.
지아이에스 관계자는 "현재 진행 중인 수주 물량이 순차적으로 매출로 인식됨에 따라 점진적인 실적 개선 흐름이 가시화될 것"이라며 "반도체, 디스플레이, 자동화 장비 사업 간 시너지를 높이고 수주 확대에 따른 생산 대응력과 자금 운용 안정성을 함께 강화해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com