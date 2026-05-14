韩劳动节首成法定假日带动旅游热潮

纽斯频通讯社首尔5月14日电 韩国文化体育观光部（下称文体部）14日表示，今年劳动节首次被列为法定公共假日后，国内旅游需求明显增长，地方旅游和铁路客流均出现大幅上升。

图为庆州大陵苑。【图片=庆州市政府提供】

文体部当天联合韩国观光公社（旅游发展局）、韩国铁道公社发布劳动节假期（5月1日至3日）旅游数据称，5月1日国内旅游人数达到1163万人次，较去年同期的753万人次增长55%。

假日期间旅游相关信用卡消费额达到7436亿韩元（约合人民币33.8亿元），较去年同期增长40%。

其中，地方旅游需求增长尤为明显。首都地区旅游人数同比增长37%，而地方旅游人数则从405万增至687万人次，增幅达到70%。

铁路客流量也刷新历史纪录。包括KTX（韩国高铁）、新村号和无穷花号在内的韩国铁路旅客人数于5月1日达57.6万人次，2日达到57.7万人次，连续两天创新高。

分析认为，旅游需求增长与劳动节首次适用于公共部门、形成更完整假期安排有关。

政府表示，未来将继续通过追加预算推动地方旅游发展。其中包括自7月起再次实施"半价旅行"项目，对前往人口减少地区旅游的游客返还部分费用；同时扩大"劳动者休假支援"项目规模，由政府和企业共同承担部分休假费用。

此外，政府还计划于6月至7月期间，在地方人口减少地区发放30万张住宿优惠券，每张最高优惠7万韩元，以进一步刺激地方旅游消费。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社