캐논코리아, 카메라 새 기준 'EOS R6 V' 출시..."1인 크레에이터 최적"

시리즈 최초 풀프레임…크리에이터 맞춤 사양 탑재

420g 초경량·이너 줌 설계...전천후 운용에 적합

정식 출시 기념 프로모션...비디오 삼각대·백팩 증정

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 캐논코리아가 1인 크레에이터에 최적화된 신제품을 출시했다. 캐논코리아는 이번 신제품 출시로 사진과 영상을 모두 아우르는 새로운 기준을 제시할 것이라는 포부를 밝혔다.

14일 오전 캐논코리아는 서울 강남 소재 코엑스 스튜디오 159에서 신제품 공개 기자간담회를 열었다. 이 자리에서 영상 크리에이터를 위한 EOS R V 시리즈의 신제품 'EOS R6 V'와 파워 줌 렌즈 'RF20-50mm F4 L IS USM PZ'를 정식 공개했다.

박정우 캐논코리아 대표이사를 비롯, 토쿠라 고(Tokura Go) 캐논 이미징 그룹 총괄 부사장 등이 참석해 신제품의 개발 철학과 주요 특장점을 소개했다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 박정우 캐논코리아 대표이사가 환영사를 하고 있는 모습 2026.05.14 stpoemseok@newspim.com

박정우 대표이사는 "캐논코리아는 변화하는 창작 환경에 맞춰 사진과 영상, 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 통합 이미징 생태계를 확장하고 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라며 "오늘 선보이는 EOS R6 V 및 RF20-50mm F4 L IS USM PZ는 영상 콘텐츠 수요가 빠르게 늘고 있는 시장 변화에 완벽히 대응하는 제품으로, 크리에이터들의 영상 표현 영역을 한층 넓혀줄 것으로 기대한다"고 설명했다.

◆ "오픈 게이트부터 발열 제어까지"...영상 크레이이터 표현 한계를 넘다

EOS R6 V는 EOS R V 시리즈의 첫 풀프레임 센서 모델로, 영상 촬영을 위해 설계된 바디에 높은 영상 성능과 뛰어난 촬영 편의 기능을 적용했다. 기존 미러리스 카메라와 달리 액세서리 장착 시의 간섭을 최소화한 박스형 플랫 바디를 채택했으며, 688g(그램)으로 제작됐다.

바디에는 세로 촬영을 위한 추가 삼각대 구멍과 세로 촬영 UI를 탑재해 세로형 콘텐츠를 손쉽게 촬영할 수 있다. 또 12개의 커스텀 버튼, 전면 추가 레코딩 버튼, 스위블 앵글 모니터의 간섭을 방지하는 단자 배치, 촬영 중임을 시각적으로 드러내는 탈리 램프 등 촬영을 고려한 디자인을 적용했다. 바디 내부에는 냉각팬을 탑재해 발열 제한 없이 4K 120P 및 7K 오픈 게이트(Open Gate) 영상을 최대 120분 이상 연속 촬영할 수 있다.

EOS R6 V는 캐논이 자체 개발한 약 3,250만 화소의 풀프레임 CMOS 센서와 디직 X(DIGIC X) 영상 엔진을 탑재해 뛰어난 화질을 제공한다. 최대 7K 60P의 고화질 RAW 영상을 외부 저장 매체 연결 없이 카메라 내부에 기록할 수 있으며, 최대 약 7K 오버샘플링을 통한 높은 품질의 4K 영상 촬영을 지원한다. 화각 크롭 없는 4K 120P 및 2K 180P 촬영도 가능하다. 또한, 3:2 비율의 센서 전체 영역을 사용하는 오픈 게이트 촬영 기능을 활용하면 다양한 화면 비율에 맞춘 크롭 편집과 리프레이밍 작업을 유연하게 수행할 수 있다.

촬영을 돕는 편의 기능도 대폭 탑재했다. 바디 내 5축 손떨림 보정(IS) 기능은 IS를 지원하는 RF 렌즈와 결합 시 통합 제어가 가능해 흔들림을 효과적으로 보정한다. 듀얼 픽셀 CMOS AF II와 함께 초점이 피사체에 정확히 맞았는지 알려주는 포커스 가이드 기능을 지원하며, 손 앞의 피사체를 우선 인식하는 '리뷰용 AF' 기능도 탑재했다.

◆ 전천후 파워 줌 렌즈 적용...풀 샷·클로즈업 모두 'OK'

이번에 캐논코리아가 함께 선보이는 'RF20-50mm F4 L IS USM PZ'는 풀프레임 RF 렌즈 최초로 파워 줌(PZ)을 내장한 표준 줌 렌즈다. 줌 조작 시 무게 중심이 변하지 않는 이너 줌 설계를 적용했다. 20mm 초광각부터 50mm 표준 화각까지 커버해 넓은 배경을 담는 풀 샷부터 인물 클로즈업까지 렌즈 하나로 대응할 수 있다.

또 줌 속도를 15단계로 미세하게 설정할 수 있어 크리에이터 혼자서도 별도의 포커스 풀러나 모터 장비 없이 빠른 줌이나 드라마틱한 슬로우 줌 연출을 구현할 수 있다. 렌즈 측면에 위치한 줌 모드 전환 스위치를 활용해 직관적인 매뉴얼 줌과 부드러운 파워 줌 모드를 하나의 줌 링으로 모두 조작할 수 있으며, EOS R6 V와 조합할 경우 바디의 줌 레버를 통해서도 파워 줌 구동이 가능하다.

렌즈 내부에는 줌용 2개, 포커스용 1개 등 총 3개의 나노 USM을 탑재해 소형·경량과 뛰어난 AF 성능을 양립했다. 사진 촬영 시 빠르고 정확하게 피사체를 포착하며 영상 촬영 시에는 소음 없이 부드럽고 자연스러운 초점 추적을 지원한다.

이번 신제품 2종은 내달 중 출시 예정이며, 가격은 ▲EOS R6 V 바디(299만9000원) ▲RF20-50mm F4 L IS USM PZ(187만9000원) ▲EOS R6 V 20-50 F4 L IS USM PZ 키트(432만8000원) 등이다.

캐논코리아는 신제품 출시를 기념해 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. EOS R6 V 구매 고객 대상 스몰리그 비디오 삼각대, 피지테크 백팩, 정품 배터리 LP-E6P 중 하나를 증정하며, RF20-50mm F4 L IS USM PZ 구매 고객에게는 티펜(TIFFEN) 67mm Variable ND 필터를 한정 수량으로 제공한다.

stpoemseok@newspim.com