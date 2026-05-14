대원미디어, 1분기 매출 1025억원·전년 比 74.6% ↑

AI 핵심 요약beta
- 대원미디어가 14일 1분기 매출 1025억2000만원을 기록했다.
- 영업이익 19억4000만원, 순이익 12억7000만원으로 늘었다.
- 닌텐도 스위치2 기대와 포코피아, 유통사업이 실적을 끌어올렸다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 대한민국 대표 문화·콘텐츠 기업 대원미디어는 2026년 1분기 연결 매출액이 1025억2000만원을 기록했다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 올해 1분기 연결 매출액은 전년대비 74.6% 증가했다. 영업이익은 19억4000만원, 당기순이익은 12억7000만원으로 전년동기 대비 각각 62.4%와 1313.3% 증가했다.
특히 실적 증대 요인으로는 닌텐도의 차세대 게임기 '닌텐도 스위치2'에 대한 관심이 지속됨과 동시에 인기 타이틀 '포코피아' 출시로 매출이 대폭 증가한 점이 꼽힌다. 또한 최근 급격한 성장세를 보이고 있는 랜덤 피규어와 캡슐 토이 유통 영역에서 B2B 사업을 비롯해 직영점 운영 등의 B2C 사업 병행을 통해 매출이 증가했다.
조형인 대원미디어 CFO는 "닌텐도 스위치2 뿐만 아니라 기존 게임기종들에 대한 가격 인상이 예고됨에 따라 이에 앞서 미리 구매하고자 하는 수요 증가로 인해 2분기에 유통 사업 영역은 연초 예상치를 크게 상회하는 성장을 보일 것으로 예상된다"면서 "특히 당사가 3년간 심혈을 기울여 준비한 스튜디오 지브리 전시가 3분기 개최 예정으로 전시 콘텐츠 사업 영역에서도 장기적 성장을 기대한다"고 전했다.
nylee54@newspim.com