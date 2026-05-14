박성현 무소속 광양시장 "민주당 고발은 정치공세" 반발

AI 핵심 요약beta
- 박성현 광양시장 예비후보 선거대책본부는 14일 민주당의 경찰 고발과 후보직 사퇴 촉구를 정치적 공세라며 반발했다.
- 선대본부는 제기된 의혹이 수사 중이며 법적 책임이 있으면 회피하지 않겠다는 입장을 밝혔다.
- 무소속 출마를 정략적 행태로 규정하는 것은 정치적 자유 제한이라며 정책 중심의 선거를 강조했다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 박성현 전남 광양시장 예비후보 선거대책본부는 14일 더불어민주당 전남도당이 전날 박 후보를 경찰에 고발하고 후보직 사퇴를 촉구한 데 대해 "사법 판단 이전의 낙인찍기이자 유권자 선택권을 침해하는 정치적 공세"라며 강하게 반발했다.
선대본부는 이날 입장문에서 "제기된 의혹은 현재 수사 중이며 박 후보는 조사에 성실히 임하고 있다"며 "법적 책임이 있을 경우 회피하지 않겠다는 입장"이라고 밝혔다.
이어 "최종 판단 이전에 특정 후보를 범죄자로 규정하고 사퇴를 압박하는 것은 무죄추정 원칙을 훼손하는 것"이라며 "민주당은 사법기관이 아니다"고 지적했다.
또 "무소속 출마를 정략적 행태로 규정하는 것은 정치적 자유를 제한하고 정당 중심 구조를 유지하려는 시도"라며 "선거의 판단은 정당이 아닌 광양 시민의 몫"이라고 강조했다. 그러면서 "철강산업 위기와 지역경제 침체 상황에서 흑색선전이 아닌 정책 경쟁이 필요하다"고 덧붙였다.
아울러 선대본부는 제습 컨테이너 산업 기반 이익공유제와 전 시민 30만 원 민생지원금 등을 제시하며 "정책 중심의 선거로 시민의 평가를 받겠다"고 말했다.
한편 박성현 예비후보는 민주당 광양시장 경선 과정에서 불법 전화방 운영과 금품 제공 의혹으로 예비후보 자격이 박탈돼 컷오프됐으나, 이후 법원의 가처분 인용 결정으로 '경선 후보자가 아니다'는 점이 확인되면서 민주당을 탈당한 뒤에도 무소속으로 광양시장 선거에 출마할 수 있게 됐다
chadol999@newspim.com