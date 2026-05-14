SKAI월드와이드, 'SKAI AI Strategy Seminar 2026' 개최

AI 핵심 요약beta
- 스카이월드와이드는 18일부터 21일까지 전국 4개 도시서 공공·교육기관 대상 AI 전환 세미나를 연다고 14일 밝혔다
- 세미나에서 아젠스SQL·AI 마이그레이터 등으로 레거시 DB를 오픈소스·AI 기반 구조로 전환하는 전략과 공공기관 적용 사례를 공유한다
- 스카이월드와이드는 그래프 DB 특허 기반 AI·DB 솔루션과 국가 프로젝트 수행을 토대로 공공·교육 시장에서 AI 전환 핵심 파트너 입지를 확대 중이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 에이전트 및 차세대 데이터베이스(DB) 솔루션 기업 스카이월드와이드(SKAI)가 공공 및 교육기관의 대대적인 인공지능 전환(AX)을 이끌 핵심 전략 솔루션을 앞세워 전국 순회 세미나에 나선다고 14일 밝혔다.
스카이월드와이드는 오는 18일부터 21일까지 서울, 대전, 대구, 광주 등 4개 도시에서 'SKAI AI Strategy Seminar 2026'을 개최한다. 이번 세미나는 전국 약 200여 개 공공·교육기관 및 파트너사를 대상으로 진행된다. 기존 레거시 시스템을 AI 기반 구조로 전환하기 위한 구체적인 실행 전략과 실제 적용 사례를 중심으로 구성됐다.
회사에 따르면 오라클, 티베로 등 기존 상용 데이터베이스 환경을 PostgreSQL 기반 오픈소스 구조로 안정적으로 전환할 수 있는 '아젠스SQL'과 'AI 마이그레이터' 솔루션을 소개·시연할 예정이다. 이를 통해 데이터 처리 효율성과 운영 안정성을 높이는 동시에 폐쇄망 환경에서도 활용 가능한 AI 인프라 구축 전략을 제시한다. 한국해양수산연수원 등 공공기관 적용 사례도 공개하며 실제 현장에서 검증된 기술력을 공유할 계획이다.
스카이월드와이드는 국내 유일의 그래프 데이터베이스 특허 기술을 기반으로 아젠스SQL, 아젠스그래프, 온토비아 등 3종의 핵심 AI·DB 솔루션을 제공하고 있다. 아젠스그래프는 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스를 동시에 처리하는 엔터프라이즈급 크로스 모델 DBMS로 복잡한 데이터 관계 분석과 AI 활용 환경을 지원한다. 온토비아는 지식 그래프와 하이브리드 RAG 기술을 기반으로 AI 환각 현상을 낮추고 데이터 신뢰도를 높여 공공 시장에서 주목받고 있다.
회사는 최근 전자정부 표준프레임워크 발전방안 수립 사업과 2026년 AI 바우처 지원사업 등 국가 프로젝트에 참여 중이며, 기획재정부, 국민건강보험 등 주요 정부·공공기관 대상 AI·데이터 사업을 수행하며 공공 시장 내 입지를 확대하고 있다.
신재혁 스카이월드와이드 대표는 "인공지능 전환은 데이터를 AI 에이전트가 정확하게 인식·분석·판단할 수 있는 구조로 설계하는 단계부터 시작된다"며 "데이터 전환과 AI 에이전트 기술 역량을 함께 확보하는 것이 AI 전환 환경 구축의 핵심 경쟁력"이라고 말했다. 이어 "이번 세미나를 통해 검증된 AI 전환 전략과 솔루션을 공유하고 공공·교육 시장 내 핵심 파트너로서의 역할을 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com