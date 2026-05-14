시흥시, 국민 70% 대상 '고유가 피해지원금' 2차 18일부터 지급

AI 핵심 요약beta
- 경기 시흥시는 18일 국민 70%에 1인당 10만원 고유가 피해지원금 2차 지급을 시작한다고 14일 밝혔다
- 지원 대상은 소득 하위 70% 시민으로 고액 자산가는 제외하며 18일부터 7월 3일까지 온·오프라인으로 신청받는다
- 지원금은 소상공인 매장·시흥화폐 시루 가맹점·주유소에서 8월 31일까지 사용할 수 있으며 시는 인력 확충과 찾아가는 신청으로 민원 불편을 줄인다고 했다
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 오는 18일부터 국민의 70%를 대상으로 1인당 10만 원의 '고유가 피해지원금' 2차 지급에 나선다고 14일 밝혔다.
시에 따르면 지원 대상은 지난 3월 30일 기준 시흥시에 주민등록을 둔 건강보험료 기준 소득 하위 70% 시민이다. 다만, 가구원의 2025년 재산세 과세표준 합계가 12억 원을 초과하거나 2024년 금융소득이 2000만 원을 초과하는 고액 자산가는 제외된다. 1차 지급 기간에 신청하지 못한 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층도 2차 신청 기간에 추가 신청할 수 있다.
신청은 오는 5월 18일부터 7월 3일까지며 혼잡을 막기 위해 첫 주에는 출생 연도 끝자리에 따른 요일제가 적용되며, 온라인(신용·체크카드, 모바일 시루)과 오프라인(신용·체크카드 제휴은행 영업소, 선불카드 각 동 행정복지센터) 모두 가능하다.
지원금은 연 매출 30억 원 이하 소상공인 매장과 시흥화폐 시루 가맹점에서 사용할 수 있으며, 주유소는 연 매출액과 무관하게 사용할 수 있다. 다만 지원금을 모바일 시루로 지급받은 경우에는 임시사용처로 등록된 주유소에서만 사용할 수 있어 이용 전 등록 여부를 사전에 확인해야 한다. 사용 기한은 오는 8월 31일까지이며 기한 내 쓰지 않은 잔액은 소멸된다.
시흥시의 2차 지급 대상자는 약 37만 명 규모로 1차 대비 지급 대상이 대폭 확대됨에 따라 시는 보다 체계적인 현장 대응을 위해 행정 역량을 집중하고 있다.
시는 기간제근로자 등 보조 인력을 전담 창구에 추가 배치하고 접수용 장비와 민원 응대 환경도 확대 지원해 현장 혼잡과 대기시간 최소화에 나설 계획이다. 또한 거동이 불편한 시민과 요양시설 입소자 등 직접 방문이 어려운 대상자를 위해 '찾아가는 신청' 서비스도 강화한다. 동 행정복지센터 복지팀과 협조체계를 구축해 지원 사각지대 해소와 지급률 제고에도 힘쓸 예정이다.
한편, 시는 앞서 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족을 대상으로 지난 4월 27일부터 5월 8일까지 1차 지원금을 지급했으며, 전체 대상자의 90.8%에 해당하는 지급률을 기록했다. 당시 각 동 행정복지센터 전담창구 운영과 통장협의회 등 관계기관과 협업하고, 고령자 및 장애인 등 거동이 불편한 시민 500여 명에게 '찾아가는 신청' 서비스를 제공하는 등 시민 불편 최소화에 주력했다.
박건호 일자리경제과장은 "2차 지급은 대상 규모가 크게 확대되는 만큼 보다 촘촘한 현장 운영과 신속한 민원 대응이 중요하다"라며 "시민들이 불편 없이 지원받을 수 있도록 인력과 행정 지원을 강화해 지원금을 안정적으로 지급해 나가겠다"라고 말했다.
1141world@newspim.com