우리은행, 한화오션과 조선업 협력사에 3000억 상생금융 공급

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 13일 한화오션과 3000억원 규모 상생금융 지원 협약을 체결했다
- 양사는 무역보험공사 보증과 공동 출연을 통해 조선 협력사에 무역금융·운전자금 지원을 확대한다
- 우리은행은 조선 등 전략산업 지원을 강화하며 무역금융 공급 한도를 3조원에서 5조원으로 늘렸다
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 우리은행이 한화오션과 손잡고 수주 확대와 자금 수요 증가로 어려움을 겪는 조선 산업 협력사들을 대상으로 3000억원 규모의 금융 지원에 나선다.
우리은행은 지난 13일 울산 라한호텔에서 한화오션과 '조선산업 수출 경쟁력 강화 및 동반성장을 위한 상생금융 지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 중소·중견 협력사의 경영 안정성을 높이고 조선업 공급망 전반의 수출 경쟁력을 강화하기 위해 추진됐다.
이날 협약식에는 ▲금융위원회 ▲산업통상자원부 ▲한국무역보험공사 등 유관 기관과 업계 관계자들이 참석했다. 양사는 전략적 협력체계를 바탕으로 생산적 금융 지원 확대에 상호 협력하기로 뜻을 모았다.
우리은행은 한화오션과 공동 출연을 통해 총 3000억원 규모의 상생금융을 공급할 계획이다. 우리은행이 178억원, 한화오션이 35억원을 각각 출연하며, 한국무역보험공사의 보증 프로그램을 연계해 공급 여력을 확대한다. 이를 통해 협력사에 무역금융과 기업운전자금대출 등 생산적 금융 지원을 강화할 방침이다.
김경숙 우리은행 외환사업본부장은 "대한민국 대표 수출 산업인 조선업의 경쟁력을 뒷받침하기 위해 금융의 역할을 다하겠다며"며 "향후 생산적 금융 확대를 위해 전략산업과 중소 협력업체의 지속 성장을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
한편 우리은행은 한국무역보험공사와의 협력을 통해 생산적 무역금융 공급 규모를 당초 3조원에서 5조원으로 확대 개편했다. 은행 측은 수출기업을 위한 금융 지원을 강화하는 동시에 산업 생태계 전반의 동반성장을 돕는 맞춤형 프로그램을 지속해서 운영할 방침이다.
eoyn2@newspim.com