'경북교육감 출마' 김상동 "경북 교육을 다시 세우는 일이 경북을 살리는 길"

AI 핵심 요약beta
- 김상동 전 경북대 총장이 14일 경북도교육감 후보 등록을 마쳤다.
- 그는 경북 교육의 미래와 혁신이 선거의 핵심이라고 강조했다.
- 김 후보는 도내 현장 방문과 정책 발표로 본선 행보를 이어간다.
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[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 김상동 전 경북대 총장이 14일 오전 경북도 선거관리위원회를 찾아 6월 3일 치러지는 경북도 교육감 선거 후보 등록을 마치고 본격적인 본선 레이스에 들어갔다.
김 후보는 이날 경북도 선관위를 직접 찾아 후보 등록 업무를 마무리하고 "이번 선거는 단순히 교육감 한 사람을 뽑는 선거가 아니라, 경북 교육이 과거에 머무를 것인지, 미래로 나아갈 것인지를 결정하는 중요한 선택"이라고 강조하고 "경북의 아이들과 학부모, 교사 그리고 도민 앞에 무거운 책임감으로 서겠다"며 필승 의지를 피력했다.
김 후보는 또 "지금 경북은 학령 인구 감소, 지역 소멸, 교육 격차, 공교육 신뢰 회복이라는 중대한 과제 앞에 서 있다"고 진단하고 "교육의 변화 없이는 지역의 미래도 없다. 경북 교육을 다시 세우는 일이 곧 경북을 살리는 길"이라고 강조했다.
그러면서 김상동 후보는 "경북 교육은 더 이상 관성에 머물러서는 안 된다"며 "도민이 요구하는 변화와 혁신에 답하는 교육감, 질문하고 책임지는 교육감, 아이들의 성장을 끝까지 기록하고 책임지는 교육감이 되겠다"고 약속했다.
김상동 후보는 이날 본 후보 등록을 시작으로 도내 시·군 현장 방문, 정책 발표, 도민 소통 행보에 속도를 낸다는 계획이다.
nulcheon@newspim.com