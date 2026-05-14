시민단체, 北 여자축구팀 방남에 '공동 응원단' 결성

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[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 남북협력민간단체협의회(북민협)와 민족화해협력범국민협의회(민화협) 등 200여개 시민단체들이 오는 20일 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강 경기를 갖는 수원FC 위민과 북한 내고향여자축구단을 함께 응원한다.

북민협 등은 14일 "지난 11·13일 2차례 회의를 하고 2026 AFC-AWCL 여자축구 공동 응원단을 결성하기로 했다"고 밝혔다. 4강전 응원단 규모는 약 3000명으로 예상된다.

북한의 내고향여자축구단이 한국을 방문한다. [사진 = AFC]

이들은 "국민적인 관심과 세계적인 이목이 모아지고 있는 이번 대회의 성공적인 개최와 여자축구에 대한 관심을 높이는 데에 기여하고자 한다"며 공동 응원단 결성 이유를 전했다.

이어 "4강전 공식 응원 명칭은 수원FC 위민과 내고향여자축구단 공동 응원이며 승패를 떠나 스포츠의 양대 정신인 페어플레이와 평화가 구현될 수 있도록 열심히 응원하겠다"고 말했다.

또 북민협 등은 "이번 공동 응원단 구성은 정부의 요청이 아니라 민간단체들이 먼저 추진하고 정부와 협의하는 과정에서 이뤄진 것"이라며 "지난 3월 호주에서 열린 아시안컵 여자축구 대회에서 우리 시민이 자발적으로 응원단을 구성해 호주 동포와 함께 응원에 나선 경험이 이번 결성의 출발점"이라고 설명했다.

그러면서 "우리 응원단은 특정 팀이 아닌 양 팀 모두의 선전을 응원한다"며 "경기장을 찾은 많은 시민과 같이 즐겁고 감동적인 현장을 만들기 위해 최선을 다하고, AFC의 가이드라인을 충실히 따르면서 열띠게 응원하겠다"고 부연했다.

이들은 클럽 대항전임을 감안해 양측 국호는 사용하지 않지만 경기 이외에 국호 사용이 필요한 경우 북한(조선)으로 병기할 계획이다.

통일부는 북민협 등에 '경기장 내 정치·종교적 메시지 표현 금지' 같은 AFC 규정을 안내했다.

해당 규정에 따라▲화약류(폭발물 홍염 폭죽) ▲정치, 종교, 인종차별과 관련된 표현물 ▲허가받지 않은 상업적인 이익을 위한 물적 요소와 표현물 ▲경기 외적인 개인·단체 이익을 위한 주의와 주장과 관련된 표현물의 물품 반입이 제한된다.

통일부 관계자는 "응원은 AFC 규정에 부합하는 범위에서 현수막과 응원수건, 응원막대, 양측 클럽기의 응원도구를 활용할 예정"이라며 "최종적인 응원 방식이 결정되기까지 공동 응원단은 지속적으로 대한축구협회 등과 협의해 나갈 것으로 알고 있다"고 밝혔다.

hyun9@newspim.com