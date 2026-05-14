김산 무안군수 후보자 등록..."민주당 원팀으로 압승"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 김산 무안군수 예비후보가 14일 무안선관위에 등록하고 3선 도전에 나섰다
- 김산은 민주당 원팀 선대위를 구성해 압도적 본선 승리를 이루겠다고 밝혔다
- 김산은 에너지 지원금·무안형 기본소득·군공항 이전 등 공약을 내세우며 ‘더 큰 도약, 더 강한 무안’을 강조했다
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 제9회 전국동시지방선거 후보자 등록 신청 첫날인 14일 더불어민주당 김산 무안군수 예비후보가 무안군선거관리위원회에 후보 등록을 마치고 3선 도전을 위한 본격 선거운동에 돌입했다.
김산 후보는 "이번 선거는 무안의 중단 없는 발전을 결정짓는 분수령"이라며 "민주당 이름으로 반드시 승리해 군민 성원에 보답하겠다"고 밝혔다.
이어 당내 경선 과정에서 확인된 민심을 강조하며 "지역위원회와 협력해 당원과 군민이 하나 되는 '민주당 원팀 선거대책위원회'를 구성하겠다"며 "압도적인 본선 승리를 이끌겠다"고 말했다.
김 후보는 주요 공약으로 전 군민 에너지 생활안정 지원금 10만 원 지급, 전남·광주 통합시 주청사 무안 유지, 광주 군공항 무안 이전 3대 요구 조건 이행, 무안형 기본소득 도입, 국가농업 AI 전환 플랫폼 구축 등을 제시했다.
현직 군수인 김 후보는 행정 경험과 추진력을 앞세워 '더 큰 도약, 더 강한 무안' 실현을 목표로 내세웠다.
그는 무안군 운남면 출신으로 문태고와 목포대 지역개발학과를 졸업했으며, 제5·6대 무안군의회 의원과 제6대 전반기 의장을 지냈다.
민선 7·8기 무안군수를 역임한 김 후보는 6·3 지방선거에서 민주당 단일대오를 바탕으로 지지층 결집과 지역 화합에 주력할 계획이다.
ej7648@newspim.com