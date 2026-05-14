황제주 11개로 늘었지만…거래량은 삼성전자 3분의1 수준

삼성전자 거래량 3554만주, 황제주 11개 984만주 그쳐

거래 부진에 액면분할 기대…기업은 "주주 확대 부담"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피 시장에서 이른바 '황제주(주당 100만원 이상 종목)'가 11개로 늘어난 가운데, 시장에서는 단순 주가보다 시가총액과 거래 유동성이 실제 영향력을 좌우한다는 분석이 나온다. 특히 삼성전자를 제외한 상당수 황제주들은 상징성은 커졌지만 시장 지배력은 제한적이라는 평가도 제기된다.

14일 한국거래소에 따르면 전날 삼성전기가 종가 기준 100만원을 돌파하면서 국내 증시 황제주는 총 11개로 확대됐다. 현재 황제주에는 효성중공업, SK하이닉스, 두산, 고려아연, 삼성바이오로직스, 삼양식품, 한화에어로스페이스, HD현대일렉트릭, 태광산업, SK스퀘어, 삼성전기 등이 포함돼 있다.

지난해 4월까지만 해도 황제주는 삼성바이오로직스 1개뿐이었다. 그러나 올해 들어 인공지능(AI)·반도체·방산 중심의 증시 랠리가 이어지면서 초고가 종목이 빠르게 늘어나는 모습이다.

다만 시장에서는 황제주 증가 자체보다 실제 시장 영향력에 주목해야 한다는 지적이 나온다.

전날 종가 기준 황제주 11개 종목의 시가총액 합계는 1928조5475억원으로 집계됐다. 전체 코스피 시가총액(6423조3604억원)의 약 30% 수준이다. 삼성전자 시가총액은 전날 기준 1660조3431억원으로 코스피 전체의 약 26%를 차지했다. 단일 종목인 삼성전자 시총이 황제주 11개 종목 시총 합계와 맞먹는 규모인 셈이다.

거래 유동성 격차는 더 뚜렷했다. 삼성전자 거래량은 전날 3554만134주로, 황제주 11개 종목의 합산 거래량(984만8069주)의 3배를 웃돌았다.

황제주들의 거래 비중은 시가총액 대비 현저히 낮은 수준이다. 전날 황제주 11개 종목의 합산 거래량은 같은 날 코스피 전체 거래량(7억3873만9332주)의 1.33%에 그쳤다. 시총 기준으로는 시장의 3분의 1에 육박하지만 실제 매매 흐름에서는 제한적인 유동성을 보이고 있는 셈이다.

시장에서는 초고가주 급증 현상을 두고 이른바 '황제주의 저주' 가능성도 거론된다. 국내 증시에서는 주당 가격이 지나치게 높아질 경우 개인 투자자 접근성이 떨어지고 거래량이 감소하면서 작은 악재에도 주가 변동성이 커지는 사례가 반복돼 왔기 때문이다.

이에 따라 액면분할 가능성에도 관심이 쏠리고 있다. 액면분할은 기업가치나 시가총액 변화 없이 주식 수를 늘려 주당 가격을 낮추는 방식이다. 개인 투자자의 접근성을 높이고 거래 유동성을 확대하는 효과가 있다는 평가를 받는다.

실제로 삼성전자와 NAVER 등이 과거 액면분할 이후 거래량 증가와 투자자 저변 확대 효과를 경험한 바 있어 최근 황제주 급증 국면에서도 비슷한 기대감이 형성되고 있다.

다만 전문가들은 액면분할 자체에 과도한 의미를 부여할 필요는 없다고 강조한다.

한 금융투자업계 관계자는 "액면분할은 기업가치의 본질에는 영향을 미치지 않기 때문에 지나치게 의미를 둘 필요는 없다"며 "황제주 타이틀 자체를 유지하려는 기업도 있고, 거래 편의성과 투자 접근성을 높이기 위해 액면분할을 선택하는 기업도 있을 것"이라고 말했다.

또 다른 금융투자업계 관계자는 "최근 황제주는 과거처럼 '저주'보다는 일종의 상징성과 희소성을 보여주는 트로피에 가까운 측면이 있다"며 "AI·방산 등 특정 산업 랠리 속에서 고가주가 빠르게 늘어난 결과"라고 설명했다.

이어 "기업 입장에서는 주주 수가 급격히 늘어나는 것을 부담스러워하는 경우도 있어 생각보다 액면분할에 적극적이지 않다"며 "정부 차원에서 투자자 접근성 확대와 관련한 가이드라인이 나온다면 분위기가 달라질 수 있지만 아직은 그런 단계는 아니다"라고 덧붙였다.



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