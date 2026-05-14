장수군, 가족 숲치유 프로그램 운영…힐링·교감 '호응'

AI 핵심 요약beta
- 전북 장수군이 14일 가족과 함께하는 숲속치유 프로그램을 운영했다고 밝혔다
- 장수치유의숲·방화동자연휴양림에서 맨발 걷기·오감체험·창의놀이 등 가족 체험 프로그램을 진행했다
- 참가자들은 자연 속 교감과 소통으로 치유와 힐링의 시간을 보냈으며 군은 산림복지 프로그램을 확대하겠다고 했다
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맨발걷기·오감체험 등 가족 참여형 프로그램 확대
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 가정의 달을 맞아 가족이 함께 자연 속에서 교감할 수 있는 '가족과 함께하는 숲속치유 프로그램'을 운영했다고 14일 밝혔다.
이번 프로그램은 와룡자연휴양림 내 장수치유의숲과 방화동자연휴양림에서 진행됐다.
장수치유의숲에서는 피톤치드 가득한 숲길을 맨발로 걷는 '숲속 맨발 걷기'와 아로마 발 마사지 프로그램이 운영돼 참가자들의 호응을 얻었다.
또 솔방울 골프와 새총 쏘기 등 아이들과 부모가 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램도 마련돼 가족 단위 참가자들에게 즐거움을 선사했다.
방화동자연휴양림에서는 가족 간 소통을 돕는 오감 체험과 카프라 블록을 활용한 창의 놀이 등 다양한 참여형 프로그램이 진행됐다.
참가자들은 자연 속 활동을 통해 일상에서 부족했던 대화와 교감의 시간을 보내며 몸과 마음의 피로를 해소하는 시간을 가졌다.
이정우 군수 권한대행은 "참여 가족들에게 힐링과 소중한 추억을 남기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 산림복지 프로그램 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com